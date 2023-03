TOP 14 - Le président du MHR Mohed Altrad a fait le point sur la situation actuelle du club lors d'un long entretien accordé à Midi Libre. L'homme d'affaires est revenu sur plusieurs points importants comme la confiance qu'il accorde en Philippe Saint-André, le match décisif contre Clermont ou encore son investissement au sein du club héraultais.

Mohed Altrad fait souvent parler de lui. Président et propriétaire du club de Montpellier, l'homme d'affaires a récemment été dans la tourmente lors d'une affaire de corruption, qui le liait notamment à Bernard Laporte, alors président de la FFR. Mais en plus de cela, celui qui se dit "meilleur dans l'adversité" a connu bien des tourments avec les résultats sportifs du MHR récemment, bien en deçà des standarts d'un club champion de France en titre. Dans les colonnes de Midi Libre, Altrad évoquait d'ailleurs le match entre les Cistes et Clermont, qui fut décisif dernièrement : "Si on avait perdu, on aurait lutté pour le maintien." Le président racontait aussi le rôle qu'il a tenu dans la préparation de cette rencontre : "J'ai tenu à dire quelques mots dans le vestiaire. J'ai pris une dizaine de joueurs à part, les cadres notamment, pour leur demander ce qu'il se passe. J'ai eu des mots pour certains, en deçà de leur niveau de la saison dernière."

"Depuis mon arrivée, j'ai contribué à hauteur de 80 millions"

Alors qu'il assurait dans ce même entretien qu'il n'avait pas envisagé de bouleverser le groupe, il tenait aussi à rassurer quant à la place de Philippe Saint-André dans le staff, malgré certaines rumeurs, à l'heure où quatre managers ont déjà été licenciés cette saison en Top 14. "À aucun moment, je n'ai voulu supprimer Philippe Saint-André ou qui que ce soir. Il faut peut-être le faire monter d'un étage. On a signé Richard Cockerill la saison prochaine. On va voir s'il peut venir avant la fin de la saison. L'idée est de convaincre la Fédération anglaise de le laisser partir après le Tournoi."

Mohed Altrad a mené Montpellier jusqu'au titre de champion de France en 2021 Icon Sport - Icon Sport

Toujours plus ambitieux, celui qui aura mis onze ans avant de soulever le bouclier de Brennus rappelait aussi son investissement au sein du club, en soulignant. "Chaque année, il faut injecter 4-5 millions d'euros. Depuis mon arrivée, j'ai contribué à hauteur de 80 millions." Altrad ajoutait d'ailleurs être déçu de la contribution des collectivités locales en faveur du MHR. Il n'empêche que depuis 2011, l'homme d'affaires a réussi à construire un véritable empire. "Altrad, c'est moi, mais c'est aussi une marque mondiale, du XV de France, des All Blacks, de la Western Force et de Montpellier. Une personnalité mondialement connue dans le business et dans le rugby."