L'ASBH doit faire face à un coup dur avec les blessures de trois joueurs, assez sérieuses pour mettre un terme à leur saison. Parmi eux, on retrouve Raffaele Costa Storti, meilleur marqueur du club.

Pierrick Gunther, Ferdinand Changel et Raffaele Costa Storti ne finiront pas la saison. Le club de Béziers vient de l'annoncer ce lundi. Ils sont blessés et ne pourront pas reprendre la compétition avant la fin de cet exercice 2022-2023. Le troisième ligne aile, titulaire dix fois en treize rencontres disputées, souffre d'une lésion au mollet. Le second, rentré cinq fois en jeu à gauche de la mêlée, est victime d'une entorse du genou.

Enfin, Raffaele Costa Storti s'est blessé lors de la demi-finale du Rugby Europe Championship (ex-Tournoi B), remportée par le Portugal au détriment de l'Espagne (27-10). Il a dû être opéré pour des lésions articulaires et ligamentaires. Costa Storti est le troisième meilleur marqueur du championnat de Pro D2 avec 10 essais en 12 matchs. Les qualités de finisseur de l'ailier seront forcément regrettées par l'ASBH de Pierre Caillet.