Cette semaine on se concentre sur l'évènement du week-end : la victoire historique du XV de France sur la pelouse de Twickenham. On revient sur les réactions des Bleus avec le récit de Philippe Sella qui a vécu cet évènement au plus proche mais aussi les premiers mots du sélectionneur du XV de la Rose. De son côté la presse anglaise n'a pas fait de langue de bois... Voici le top des déclas du week-end !

On peut être très fiers de ce qu'on a réalisé

Après la victoire sur la pelouse de Twickenham, les sourires étaient sur toutes les lèvres côté français et Antoine Dupont ne cachait pas sa joie : "Je ne suis pas sûr qu'on réalise ce soir la chose qu'on a faite. Ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. De l'intérieur, c'est toujours plus dur de prendre du recul. Même si nous sommes conscients que c'est une grande victoire. C'est difficile de gagner ici. Alors, quand on voit le score, on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé", expliquait le capitaine en conférence d'après-match.

On peut monter le curseur dans de nombreux secteurs

En Angleterre les Bleus, auteurs d'une prestation XXL, ont marqué l'histoire. Fabien Galthié n'a pas boudé son plaisir loin de là et a même évoqué une marge de progression à l'aube de la Coupe du monde : "On n’a pas encore lâché le trophée. Ce soir, on rentre à l’hôtel et on boit une bière. Notre objectif reste de gagner la compétition. Plus tard, il y aura la suite, la prochaine compétition, la Coupe du monde, que l’on a en ligne de mire depuis quatre ans. On est une jeune équipe mais on progresse. On peut monter le curseur dans de nombreux secteurs", assurait le sélectionneur.

Nous sommes très déçus de cette performance

Après une défaite foudroyante, Steve Borthwick, sélectionneur du XV de la Rose n'en menait pas large au coup de sifflet final : "Nous sommes très déçus de cette performance. Ça nous peine et ça peine nos supporters… Malgré tout, il faut saluer l’équipe de France pour sa puissance, sa classe… Ce Crunch était un challenge énorme et on le savait. Mais les Bleus ont joué d’une manière exceptionnelle et nous d’une façon déplorable. […] Aujourd’hui, nous savons où nous en sommes. Et nous avons énormément de travail à faire avant de nous rendre en Irlande, le week-end prochain."

Le jour le plus humiliant de l'histoire de Twickenham

Les journalistes anglais s'en sont donné à cœur joie. Il faut dire que la prestation des Anglais était très décevante alors dans les colonnes des médias locaux on pouvait lire : "le jour le plus humiliant de l'histoire de Twickenham", "Pour rappel, la France n'est même pas la meilleure équipe de ce Six Nations. Cette distinction appartient à l'Irlande et, par chance, l'Angleterre se rendra à Dublin la semaine prochaine pour y terminer sa campagne. Préparez vos calculatrices - sur la base de cette performance (face aux Bleus N.D.L.R.) - la défaite 76-0 contre l'Australie lors de la "tournée infernale" de 1998 pourrait être menacée.", ou encore : "Alldritt et Cros ont fait des Anglais de la viande hachée".

Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel

Philippe Sella, légende du rugby français (111 sélections) était à Twickenham lors du succès historique du XV de France. L'ancien centre international témoigne de ce moment rare : "Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Un Crunch, c'est un match pas comme les autres. Dès que tu arrives au stade, il y a les hymnes et les tripes qui travaillent. Tu espères que ça va bien se passer et dès le début de la rencontre, la France a eu la mainmise sur le match. J'ai regardé ce Crunch avec le sourire, avec le bonheur."