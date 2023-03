6 NATIONS 2023 - Jonathan Danty est revenu avec succès dans le quinze de départ de la France lors du succès en Angleterre. Mais après le triomphe de Twickenham, il a avoué avoir pensé que sa blessure au genou le priverait du Tournoi. Voire de la Coupe du monde.

Supplée par Yoram Moefana lors des trois premières rencontres du Tournoi des 6 Nations, Jonathan Danty a retrouvé sa place de premier centre en Angleterre. Il a pu apporter sa puissance, à l'image de sa charge sur le deuxième essai français ou de ses deux grattages réussis. Une rupture du ligament croisé postérieur genou a bien failli lui faire manquer le Tournoi. Une absence de trois mois était même évoquée.

La peur de manquer la Coupe du monde

Ne pas jouer le Tournoi des 6 Nations, le centre de La Rochelle en a eu "très peur". "Dès le départ, je me suis dit que si je ne parvenais pas à revenir dans le Tournoi, ce serait très compliqué de prétendre à une sélection pour le Mondial", explique-t-il dans les colonnes du Midi Olympique avant d'ajouter : "Je peux l’avouer : j’ai eu quelques sueurs froides et j’ai pas mal cogité".

Jonathan Danty avait profité de l'absence des titulaires lors de la Coupe d'Automne des Nations 2020 pour se faire sa place dans le groupe France. Il a eu peur que l'histoire ne s'inverse, sa blessure l'empêchant de jouer le Tournoi des 6 Nations et laissant un autre joueur s'approprier le numéro 12 pour le Mondial : "Quand on n’est pas sur le terrain, il y a potentiellement le risque qu’un autre joueur se révèle et prenne le maillot. C’est le jeu de la concurrence et c’est tout à fait normal. Au fond de moi, j’avais tout de même cette inquiétude."