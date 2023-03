6 NATIONS 2023 - Largement défait par la France à Twickenham (10-53), en concédant par ailleurs la plus grosse défaite de son histoire à domicile, le XV de la rose a inquiété beaucoup de monde depuis samedi. Pour Imanol Harinordoquy, il s'agit même de la pire équipe anglaise qu'il a été amené à voir jouer.

Peu sont ceux qui ont été tendres avec les Anglais depuis samedi et cette dérouillée subie sur la pelouse de Twickenham face à la France. Supporters, médias et observateurs n'ont pas hésité à lyncher les hommes de Steve Borthwick pour leur performance médiocre face au XV de France. Dans les colonnes de Midi Olympique ce dimanche, c'est l'ancien troisième ligne international Imanol Harinordoquy qui en a rajouté une couche, en fustigeant la performance des vice-champions du monde 2019. "Les Anglais ont vraiment été catastrophiques, posait-il. C’est une des plus faibles équipes d’Angleterre que j’ai pu voir. J’ai vu dans les tribunes des supporters dépités du niveau de leur équipe."

Au moment d'évoquer ce qui signifiait ce succès historique pour le XV de France, l'ancien Biarrot reconnaissait la maîtrise bleue mais relativisait face au niveau adverse : "Il n’y avait aucune opposition face au XV de France. Ils n’ont laissé aucune chance aux Anglais qui, pour le coup, ne sont pas descendus du bus (rires). Cette victoire à Twickenham est historique de par l’ampleur du score. Mais on n’a pas mis 50 points à une grande équipe d’Angleterre. Ne nous emballons pas, restons mesurés." Pour Harinordoquy, la performance anglaise est d'autant plus inquiétante qu'il s'agit pour le moment de l'équipe qui a donné le moins de fils à retordre aux hommes de Galthié. "Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, qui a été impressionné par cette d’équipe d’Angleterre ? Personne. Même l’Italie a posé plus de difficultés au XV de France."

Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Imanol Harinordoquy sur midi-olympique.fr