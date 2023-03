XV DE FRANCE FEMININ - Au cours d'un entretien accordé à Midi Olympique, l'arrière du XV de France féminin, Jessy Tremoulière annonce renoncer au XV de France après le Tournoi. Elle évoque ses souvenirs en Bleu et son avenir.

Après avoir défendu les couleurs du XV de France féminin pendant douze ans, Jessy Trémoulière 30 ans qui évolue sous les couleurs de Romagnat vient d'annoncer sa retraite internationale. Une décision qui comme elle l'explique dans les colonnes de Midi Olympique est surtout liée a certaines obligations familiales : " Avec mon frère et mon père, nous tenons une exploitation agricole de lait bio. On a 60 vaches laitières, plus de 200 bêtes au total, on fait de la viande bovine et 300 hectares de terrain sur lesquels on fait des céréales, de la prairie naturelle et du trèfle. C’est une grosse exploitation et cela devient de plus en plus compliqué de gérer. Mon père arrive à 68 ans, et il ne peut plus prendre mon relais quand je m’absente longtemps pour rejoindre le XV de France. Quatre jours, une semaine ou deux cela va encore, mais là je vais partir trois semaines avec les Bleues et cela fait beaucoup. On a essayé de prendre une apprentie mais cela a échoué. Voilà pourquoi depuis décembre, je m’investis beaucoup plus sur la ferme et le rugby doit passer au second plan."

Une carrière internationale riche en émotion

S’il lui manque un titre mondial, elle aura tout de même un petit palmarès avec la sélection. Elle remporte notamment deux fois le Tournoi des 6 Nations en 2014 et 2018, en réalisant le grand chelem à chaque fois. Des souvenirs qu'elle garde bien précieusement : "Cette action dans le Tournoi 2018 contre les Anglaises à Grenoble restera dans mémoire à jamais. On perdait de quatre points alors qu’il restait une ou deux minutes de jeu. On récupère le ballon, on écarte le ballon vers l’extérieur mais on se fait plaquer puis l’action revient dans le couloir des 15 mètres où je me trouve avec Pauline Bourdon qui se trouve à mon extérieur. Yanna Rivoalen prend la balle, vient fixer McLean et me donne le ballon. Il me reste 20 mètres à parcourir mais Pauline joue très bien le coup car elle attire des adversaires. L’essai nous permet de gagner le match et nous permet de remporter le grand Chelem. Un souvenir inoubliable."