La chronique de Richard Dourthe: Quelle délicieuse branlée...

Notre chroniqueur Richard Dourthe a pris un pied monumental devant le succès historique des Bleus de France, à Twickenham. Pour nous, il salue la bande à Galthié, rend hommage à la défense tricolore et enterre Marcus Smith…

C’est beau, c’est bon, c’est bleu. Et c’est à mon sens le match le plus abouti de l’ère Galthié. Mais quel pied j’ai pris, nom d’une Rose ! Quelle délicieuse branlée, nom de Dieu ! Pardon… Je m’égare… Vous voulez une analyse technique et je ne pense qu’à faire la bringue… Alors déjà, je constate que lorsque notre équipe de France agresse l’adversaire, monte comme une brute en défense et jette les mains dans tous les rucks ou presque, les « mouches changent d’âne », comme dirait l’un de mes célèbres compatriotes dacquois. A Twickenham, on a ainsi retrouvé les Tricolores que l’on avait laissés l’an passé, au crépuscule du dernier grand chelem et vous avez vu, avec moi, comme l’adversaire est tout à coup devenu moins dangereux, plus fébrile et bien plus angoissé que ne le furent Italiens, Irlandais ou Ecossais lors des trois premiers rounds de la compétition. Verdict ? Sorry, good game, amis british ! Et la prochaine fois, pensez peut-être aussi à titulariser un demi d’ouverture qui ressemble un poil plus à votre identité, un mec qui incarne davantage votre ADN : non pas que je n’aime pas Marcus Smith, technique individuelle aboutie et brushing parfait ; mais samedi soir, il a simplement raté tout ce qu’il a entrepris et mis son équipe sous pression. Franchement ? Sur le terrain, il ne savait pas ce qu’il faisait, jouait tout seul, se coupait des soutiens et dans son sillage, son équipe s’est retrouvée paumée, avant de sombrer corps et âmes…

Pour autant, je ne serais pas assez stupide pour écrire que cette équipe d’Angleterre-là est la plus mauvaise de tous les temps. Je dirais plutôt qu’elle est tombée dans le temple sur une équipe de France cent fois plus forte qu’elle, une sélection tricolore où Thibaud Flament, Gregory Alldritt, Antoine Dupont, Charles Ollivon ou Julien Marchand m’ont tous fait une merveilleuse impression. A ce propos, qui ira donc chercher les saccageurs de Twickenham, désormais ? Qui ira bousculer les titulaires de cette équipe ayant signé un exploit historique et provoqué outre-Manche un séisme d’une amplitude inégalée ? Hé quoi ? Ajoutez Uini Atonio à ces mecs-là et vous comprendrez pourquoi nos plus grands rivaux pour le titre mondial ont de quoi trembler. Pardon ? Je devrais avoir le succès moins arrogant ? Que dalle, ouai... Si j’avais été sur le terrain samedi soir, j’aurais même relancé le dernier ballon du match depuis l’en-but pour finir d’enterrer ce XV de la Rose auquel je dois quelques-uns de mes plus gros chagrins de jeunesse. En conclusion, le Tournoi du XV de France est d’ores et déjà sauvé, la claque irlandaise oubliée et de Tyrosse à Nice, de Bédarrides à Vannes ou de Nanterre à Perpignan, on va désormais tous prier pour que les Diables Verts ne vautrent leur sortie de scène. Car qu’on le veuille ou non, l’exploit de Twickenham a bel et bien réouvert la porte à tous nos rêves...