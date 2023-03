La victoire éclatante du XV de France en Angleterre marquera les esprits pendant plusieurs années. Deuxièmes du Tournoi avant la rencontre Irlande - Ecosse, ce succès homérique pourrait changer la vision du parcours des Bleus en 2023.

De Twickenham à l'Hexagone, la performance du XV de France en Angleterre a marqué l'Europe du rugby. Les Bleus ont passé plus de cinquante points au XV de la Rose et se sont offert plusieurs records épatants. Mais cette rencontre stratosphérique a-t-elle changé le Tournoi des Français, "miné" jusqu'ici par une défaite sèche en Irlande (32-19) ? Les plus optimistes ont de quoi faire valoir le message majuscule envoyé à la planète à quelques mois de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Après la solide victoire des Bleus face à l'Ecosse (32-21), les Français ont validé leur succès à Twickenham et peuvent toujours espérer la victoire finale avant le match de l'Irlande, ce dimanche.

Le point de bonus ramené in extremis de la réception du XV du Chardon, puis celui obtenu avec panache en Angleterre, pouvait paraître très improbable avant l'ouverture du Tournoi. Psychologiquement, cette victoire de cinquante points marque surtout les esprits contre une nation que les Bleus pourraient retrouver en demi-finale du prochain Mondial. Mais ce gros coup réalisé outre-Manche fera-t-il oublier le début très poussif du XV de France dans la compétition ?

Une victoire historique pour rien ?

Début février, les hommes de Fabien Galthié s'étaient fait très peur en Italie où le couperet avait failli tomber dès la première journée du Tournoi. Grâce aux rentrées de Romain Taofifénua et Matthieu Jalibert, les Bleus s'étaient tout de mêmes imposés 29-24. La semaine suivante, les coéquipiers d'Antoine Dupont tombaient en Irlande, où les Verts n'avaient laissé quasiment aucun cadeau aux Français.

Dépassé physiquement à l'heure de jeu, le XV de France avait alors subi sa première défaite depuis l'été 2021. Des premiers doutes avaient alors émergé et, surtout, les Français laissaient avec cette défaite un boulevard l'Irlande pour s'offrir le Grand chelem et remporter le Tournoi.