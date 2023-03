Au programme de Des Mauls et Débats ce dimanche, on revient rapidement sur le succès historique des Bleus. Retrouvez plus d'une heure d'analyse sur ce match dans la Troisième mi-temps sur Rugbyrama.

Ensuite, nous évoquions l'adversaire des Tricolores. Les Anglais ont touché le fond et un homme incarne ce naufrage, l'ouvreur Marcus Smith. L'enseignement du week-end c'est aussi la déception italienne. Enthousiasmant depuis le début du Tournoi, les transalpins ont manqué leur "finale" pour éviter la cuillère de bois. Les doutes sont relancés. Enfin nous finissons avec un mot sur le Top 14 et son mercato en particulier. L'UBB a bouclé son marché cette semaine, est-ce le meilleur du championnat. Bayonne, le Racing, Lyon... sont également dans la discussion ! Avec Maxime Gutierrez, Vincent Bissonnet, et Paul Arnould.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros