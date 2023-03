6 NATIONS 2023 - Ce samedi soir, nous analysions en direct sur Twitch le succès historique des Bleus en Angleterre. Nos journalistes soulignaient à quel point ce succès est marquant historiquement mais aussi dans l'ère de Fabien Galthié.

Finalement les Bleus n'ont jamais vraiment tremblé à Twickenham. Avec un Ramos des grands soirs et une troisième ligne qui a détruit tout ce qui se trouvait sur son passage, ce XV de France était intouchable. Voilà qui laisse entrevoir un premier succès maîtrisé de la première à la dernière minute pour Antoine Dupont et ses coéquipiers. Un match, qui en plus d'être historique, se veut donc rassurant à l'aube de la Coupe du monde et après un début de Tournoi mitigé pour les hommes de Fabien Glathié. Car il ne faut pas oublier que si les Français ont signé une prestation XXL en Angleterre, un manque de maîtrise s'est fait ressentir face à l'Italie quand les Ecossais auraient pu s'imposer au Stade de France. Les journalistes du Midi Olympique reviennent sur le sujet dans la Troisième Mi-Temps !