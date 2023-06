Le troisième ligne centre de l’équipe de France, Grégory Alldritt, a réalisé son meilleur match du Tournoi des 6 Nations, imposant sa puissance physique à une défense anglaise aux abois. Alors même s'il n'a pas inscrit d'essai au cours de cette démonstration française, il a été celui qui a donné le tempo de ce récital.

Grégory Alldritt est un roc. Un numéro huit qui ne recule jamais, qui fait toujours le bon choix, qui marque ses adversaires. Le Rochelais est souvent élu officieusement comme le meilleur du monde à son poste depuis deux saisons. Un statut qu’il n’a jamais revendiqué mais qui lui impose une obligation de performance à chaque sortie. C’est d’ailleurs cette attente exponentielle qui fait naître un sentiment de déception après les trois premiers matchs de ce Tournoi des Nations. Le numéro huit tricolore avait été le premier déçu de sa performance lors de la défaite en Angleterre.

Grégory Alldritt, aussi indispensable à La Rochelle que chez les Bleus, avait-il trop tiré sur la corde, enchaînant des matchs à 80 minutes sans sourciller depuis de longs mois ? La question avait été posée à Fabien Galthié jeudi lors de l’annonce de la composition du XV de France en vue de ce crunch. Sa réponse était prémonitoire : « Greg Alldritt est un joueur formidable, un homme formidable. Dans la vie d'un joueur de rugby, dans son parcours, on a le droit parfois d'être un peu moins souverain comme vous le dites. Un peu moins souverain. Les compétiteurs acceptent, comprennent, mais ils répondent. Et ce qui est embêtant c'est que face à l'Ecosse, Greg avait commencé à répondre. Et notre changement lié à l'expulsion de Momo Haouas a fait qu'il est sorti. Mais il a été tellement exemplaire dans son comportement après le match vis-à-vis de l'équipe, il était tellement tourné vers la peine qui accompagnait son ami Anthony mais aussi Momo Haouas qu'il n'a pas pensé à lui. Et nous on s'en est voulus, parce qu'il était là. Greg est là. Il est là et il est très opiniâtre. Il va répondre à votre question et à votre jugement. Ca va venir, vous allez voir. Attendez un petit peu. »

Alldritt a été déterminant

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour comprendre que l’ancien auscitain allait faire un grand match à Twickenham. Au sein d’une troisième ligne omniprésente, brillante, tranchante aussi bien avec le ballon que pour batailler au sol, il a marché sur les Anglais. Et pas seulement au figuré. Il est tout simplement l’avant qui a gagné le plus de mètres avec le ballon (71 mètres). Seuls Thomas Ramos (83) et Damian Penaud (76) ont fait mieux que lui. Et sur les dix-neuf ballons qu’il a dû négocier, Grégory Alldritt n’a commis aucune faute de goût, avec un franchissement, deux défenseurs battus et deux passes après contact.

Une ligne de statistiques aussi impressionnantes que ses charges et sa capacité à rester debout pour gagner la ligne d’avantage malgré plusieurs défenseurs sur le dos. Alors même s’il n’a pas marqué d’essai dans ce récital tricolore, Grégory Alldritt a été déterminant pour imposer un défi physique qui était trop grand pour les Anglais. Il ne faut pas non plus oublier cette action décisive juste avant la pause pour trouver Charles Ollivon auteur du troisième essai français derrière une magnifique avancée en mêlée.

Frustré par sa prestation en Irlande, puis coupé dans son élan face à l’Écosse, le troisième ligne du Stade rochelais a été magistral à Twickenham. Quelques jours avant le match, William Servat parlait d’une montée en puissance. Il est maintenant évident qu’Alldritt tourne de nouveau à plein régime.