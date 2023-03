Albi a frappé un grand coup ce samedi après-midi. Les Tarnais sont allés s'imposer 11-6 sur la pelouse de Dax, le leader. Encore invaincus avant cette vingt-et-unième journée, les Landais doivent se contenter du bonus défensif.

On ne va pas se mentir, peu de monde voyait une victoire albigeoise en terres dacquoises lors de cette 21ème journée. Et pourtant, le SCA l'a fait, il a fait tomber l'USD sur sa pelouse du Stade Maurice-Boyau.

Dans des conditions climatiques plus que compliquées, il ne fallait pas être devin pour comprendre que la victoire allait se jouer entre les deux huit de devant. Alors les avants tarnais ont pris les devants en insrivant le premier et seul essai de la rencontre en force dès les premières minutes pour cueillir à froid le public bien humidifié dans les tribunes.

Le tableau d'affichage de leur côté, les Jaune et Noir ne l'ont plus jamais lâché grâce au pied de Gilen Queheille et ont privé les locaux de munitions importantes. À l'image des nombreuses touches volées dans les utimes secondes par l'alignement albigeois.

Albi a résisté à 14 contre 15

En infériorité numérique après le carton jaune écopé par Maxime Escur et acculés sur leur ligne, les joueurs de Mathieu Bonello ont résisté pour réussir à faire perdre le ballon aux Dacquois et pouvoir exulter. Ils font tomber pour la première fois de la saison les Landais sur leur pelouse et continuent leur marche en avant dans cette Nationale.

De leur côté, les protégés du trio Hervé-Dal Maso-Dubois encaissent un deuxième revers consécutif après le revers à Blagnac mais conserve un bon matelas en tête du championnat.