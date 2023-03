Live. Angleterre - France : suivez l'avant-match du match du Tournoi des 6 Nations 2023

6 NATIONS 2023 - Suivez en temps réel sur Rugbyrama.fr les dernières informations avant le match du Tournoi des 6 Nations 2023 entre l'Angleterre et la France. Les Bleus se déplacent à Twickenham ce samedi à 17h45 et doivent s'imposer pour garder des chances de remporter la compétition.

12h10 : A un peu plus de cinq heures du début du "Crunch", les Bleus sont favoris face à l'Angleterre. Même les tabloïds anglais, d’ordinaire si taquins, se sont bornés à reconnaître la supériorité actuelle de la bande à Dupont. Découvrez la présentation générale du match : "Pour un final à l'eau de rose" en cliquant ici.

Alors que les Anglais la jouent profil bas depuis une quinzaine de jours, inutile de se leurrer... ce match de Twickenham, où les Bleus n'ont plus gagné depuis 18 ans, sera le tournant du Tournoi.

11h37 : Les Bleus ont un grand défi devant eux et certaines statistiques ne vont pas dans leur sens. En année de Coupe du monde, les Français ne sont plus imposés à Twickenham depuis 1987. Huit matchs et huit défaites pour le XV de France. Fin de la malédiction cet après-midi ?

La France ne s'est plus imposée à Twickenham, dans le cadre du #SixNations en année de Coupe du Monde, depuis 1987 \u203c\ufe0f



Les Bleus mettront-ils fin à cette malédiction cet après-midi ?

11h17 : Jack Willis, le troisième ligne Toulousain, sera titulaire avec le XV de la Rose cet après-midi. Il fait partie des 11 joueurs du Stade toulousain sur le terrain à Twickenham. Le flanker sera très surveillé mais il a l'avantage de connaître parfaitement ses coéquipiers en France. Focus sur Jack Willis.

Il fait partie des onze Toulousains qui seront sur la feuille de match d'Angleterre - France : Jack Willis est un danger que les Français connaissent déjà

10h20 : Mauvaka et Lucu de retour. Côté remplaçants, deux entrées sont à noter. Le talonneur du Stade toulousain Peato Mauvaka est préféré à Gaëtan Barlot pour ce crunch. De retour de blessure, il retrouve son coéquipier en club Julien Marchand, avec qui il forme un duo complémentaire. Maxime Lucu remplace de son côté Baptiste Couilloud. Le Bordelais a participé aux deux dernières rencontres de Top 14 après sa blessure à la cheville et suppléera vraisemblablement Antoine Dupont en fin de partie.

10h15 : Danty préféré à Moefana. Alors que sa participation au Tournoi était incertaine il y a plusieurs semaines de cela, Jonathan Danty commencera bien le Crunch avec le 12 dans le dos pour sa sélection. Ménagé dans un premier temps pour la réception de l’Écosse, le staff a désormais confiance en ses capacités pour disputer un choc de si haut niveau, lui qui a disputé l’intégralité du match face à Pau le week-end dernier. Le centre de l’UBB Yoram Moefena débutera lui sur le banc. Sa polyvalence avec le poste d’ailier en fait un remplaçant idéal.

Les coulisses de la titularisation de Jonathan Danty ! Dans l'analyse de la compo, nous sommes revenus sur la nouvelle stratégie de communication Fabien Galthié avant d'annoncer sa composition d'équipe...



Pour voir l'émission complète : > https://t.co/UkY8EUS1Z3 pic.twitter.com/F6pUqUpVvk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2023

9h38 : Les Bleus sans Matthieu Jalibert en Angleterre. Blessé à la cheville cette semaine lors de l'entraînement à haute intensité du XV de France, l'ouvreur de l'UBB est forfait pour le match face à l’Angleterre samedi. Sa blessure pourrait être plus sérieuse qu’une simple entorse. Alors qu'il manquera à coup sûr la fin du tournoi, il a été remplacé sur le banc par Melvyn Jaminet, qui fait son retour dans le groupe et qui aura envie de se montrer.

Dernier ovni de Fabien Galthié, Melvyn Jaminet a vécu un début de Tournoi très difficile, en tribune, dans l'ombre de son partenaire en club Thomas Ramos.

9h33 : Pas d'Atonio, ni d'Haouas, Dorian Aldegheri vient au secours de Fabien Galthié. Alors que la hiérarchie et le vécu collectif pouvaient laisser penser une titularisation de Sipili Falatea, c'est bien le Toulousain Dorian Aldegheri (8 sélections) qui a été choisi pour commencer la rencontre face à l'Angleterre. Il connaîtra donc sa 9ème cape en Bleu, la dernière remontait à mars 2021... en Angleterre. Face à lui, le Toulousain trouvera le capitaine anglais, Ellis Genge, dit "Baby Rhino". Falatea sera du coup remplaçant, comme lors des trois premiers matchs de la compétition.

Dorian Aldegheri est de retour en tant que titulaire au poste de pilier droit de l'équipe de France. Face à lui, l'un des tout meilleurs joueurs à son poste, Ellis Genge, capitaine pour l'occasion.



Un défi de haut niveau pour le Toulousain

9h20 : La composition du XV de France

Fabien Galthié a dévoilé une équipe avec une ossature similaire aux précédentes rencontres mais a dû s'adapter aux divers aléas en procédant à plusieurs changements. Des blessures survenues pour certains, des retours bienvenus pour d’autres sans oublier les suspendus : le groupe bouge et le staff s’adapte en conséquence.

La composition du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Wardi, 18. Falatea, 19 Taofifenua, 20. Macalou, 21. Lucu, 22. Moefana, 23. Jaminet.

9h10 : La composition des Anglais !

C'est une grosse surprise qui se glisse dans le XV de départ de Steve Borthwick pour affronter le XV de France à Twickenham ce samedi. Marcus Smith prend la place d'Owen Farrell à l'ouverture pour les Anglais, au sein d'une équipe relativement similaire à celle qui s'est imposée face au pays de Galles.

Parmi les choix forts, c'est Ellis Genge qui récupère le rôle de capitaine. "Baby Rhino" fêtera à cette occasion sa 47e sélection. Jack Willis reste sur l'aile de la troisième ligne et affrontera plusieurs de ses coéquipiers au Stade toulousain.

Sur le banc, il faut noter l'intégration du futur toulonnais Dave Ribbans à la place de Courtney Lawes. Le co-capitaine est blessé à l'épaule et devrait manquer le reste de la compétition.

Le XV de départ de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Malins, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Watson ; 10. Smith, 9. van Poortvliet ; 7. Willis, 8. Dombrandt, 6. Ludlam ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. George, 1. Genge (cap.).

Remplaçants : 16. Walcker, 17. M. Vunipola, 18. Cole, 19. Ribbans, 20. Curry, 21. Mitchell, 22. Farrell, 23. Arundell.

Son nom est difficile à prononcer, mais Jack van Poortvliet a d'autres qualités. On vous fait découvrir le demi de mêlée anglais ici !

8h45 : La dernière victoire des Bleus à Twickenham dans un match du Tournoi des 6 Nations ? C'était il y a 18 ans, le 13 février 2005 ! Dans le sillage d'un énorme Dimitri Yachvili, qui avait inscrit la totalité des points de son équipe, le XV de France l'avait emporté d'un petit point (17-18).

Dimitri Yachvili avait inscrit la totalité des points des Bleus lors de la dernière victoire du XV de France à Twickenham dans un match du Tournoi Newspix / Icon Sport - Newspix / Icon Sport

8h38 : Les Bleuets ont ouvert le voie à leurs aînés, ce vendredi soir à Bath. Les moins de 20 ans ont terrassé l'Angleterre à Bath (7-42). Dans cette rencontre, le capitaine Emilien Gailleton a été déterminant, tout comme le pilier gauche Louis Penverne. Les Bleuets se retrouvent deuxième du classement après cette victoire bonifiés et doivent encore espérer un faux-pas des jeunes Irlandais la semaine prochaine.

Les Bleuets écrasent l'Angleterre à Bath et frappent très fort ! \ud83d\ude0d



Les Bleuets écrasent l'Angleterre à Bath et frappent très fort !

8h30 : Cette rencontre sera la deuxième de la journée de samedi à se jouer puisqu'à 15h15, il y aura d'abord le match entre l'Italie et le pays de Galles. Un duel entre deux équipes en grande difficulté, dont le perdant deviendrait automatiquement dernier du classement de ce Tournoi et se dirigerait dangereusement vers la "cuillère de bois". À noter que pour les Italiens, Ange Capuozzo ne sera pas présent, puisqu'il est blessé jusqu'à la fin de la compétition.

8h28 : Angleterre - France, c'est à 17h45 ! Les Bleus défient le XV de la rose à Twickenham pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2023.