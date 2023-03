Les Bleus sont en forme à Twickenham et dominent pour l'instant le XV de la Rose dans les grandes largeurs. Après Thomas Ramos, c'est Thibaud Flament qui a inscrit le 2e essai français, après un "50-22" magnifique du capitaine Antoine Dupont.

Le XV de France déroule dans ce premier acte face à l'Angleterre à Twickenham. Après l'essai dans les premières minutes de Thomas Ramos, les Français ont inscrit un 2e essai grâce au deuxième ligne Thibaud Flament, qui poursuit son très bon Tournoi.

Tout est parti du capitaine Antoine Dupont. Après un jeu au pied haut du demi de mêlée anglais, Dupont lançait Danty en premier attaquant dans les 40m du XV de France. Sur le regroupement, le numéro 9 tricolore utilisait son pied gauche pour trouver une magnifique touche indirecte dans les 22m anglais, un fameux "50-22". Marchand trouvait Flament qui redonnait sur une combinaison à Cros à l'intérieur.

Le troisième ligne résistait au plaquage et faisait des dégâts dans la défense anglaise. Deux sorties de balles rapides pour Baille et Danty, et Antoine Dupont pouvait trouver Thibaud Flament avec beaucoup de vitesse qui pouvait aplatir, pratiquement sous les poteaux.

Ce deuxième essai permettait au XV de France de mener 17-0 après la transformation de Thomas Ramos au bout de 27 minutes de jeu.