6 NATIONS 2023 - Au micro de France télévision après le match, le sélectionneur n’a pas caché sa vive émotion au moment de commenter ce succès historique. "Son" XV de France a écrasé l’Angleterre à Twickenham (53-10) et Galthié en avait les larmes aux yeux.

Il s’est présenté comme à son habitude après la rencontre au micro de France 2, costume-cravate et larges lunettes qui lui barraient le visage. Sous ces lunettes, Fabien Galthié peinait toutefois à contenir quelques larmes. D’abord interrogé par Cécile Grès pour savoir s’il réalisait l’ampleur de l’exploit, le sélectionneur a vite coupé. "Oui, oui, je réalise. Je viens à Twickenham depuis l’âge de 20 ans. Donc je réalise. Ce moment est très émouvant."

Impressionnant de maîtrise, le XV de France a d’abord martyrisé physiquement son adversaire anglais. Ensuite, il a réussi tout ou presque de ce qu’il a entrepris. "On a joué juste, comme on le voulait. On voulait faire ça. On ne savait pas comment mais on voulait faire ça."

"Une pensée pour cette équipe d’Angleterre"

Reprenant à plusieurs reprises sa respiration, se passant la main dans les cheveux et se mordant les lèvres, Galthié semblait relâcher enfin toute la pression d’un début de Tournoi des 6 nations 2023 pas toujours convaincant, marqué par la nette défaite en Irlande (32-19). Regardant autour de lui, il reprenait : "Ce lieu, ce contexte… Ce n’est pas le hasard. Il y a quatre ans qu’on travaille avec ces joueurs. Il y a une belle confiance. Au début du Tournoi, nous n’étions pas satisfaits mais nous étions dans le vrai. Les joueurs voulaient sortir LE match, ils ont sorti LE match."

Continuant de fuir la caméra du regard pour le porter tout autour de lui, comme pressé d’aller savourer ce moment exceptionnel sitôt fini l’exercice médiatique, Galthié a conclu en prenant le temps de rendre à un hommage appuyé à ses adversaires anglais, humiliés ce samedi sur leur pelouse. "C’est dur pour l’Angleterre. J’ai une pensée pour eux, je veux leur rendre hommage. Quand on connaît la place du rugby anglais dans ce pays, vivre ça dans ce lieu… Cette équipe va vivre un moment difficile."

En 2019, à l’approche de la Coupe du monde au Japon, les Bleus de Jacques Brunel avaient sombré dans ce même stade, ponctuant dans une forme de honte la période noire du rugby français (défaite 44-8). Le XV de la rose, lui, semblait alors tout-puissant. Quatre ans plus tard, les dynamiques sont totalement inversées : l’Angleterre coule quand la France, brillante, comptera parmi les favoris à la prochaine Coupe du monde.