Après la rencontre, Fabien Galthié a rendu hommage au président démissionnaire Bernard Laporte avant de revenir sur les axes majeurs de cette rencontre historique.

Que ressentez-vous ce soir ?

Il y a beaucoup de joie, de plaisir et d‘émotion. On connaît le lieu… On est souvent venu ici… (il marque une pause) Ce soir, j’ai une pensée spéciale pour Bernard (Laporte). Et puis, c’était aussi très important de rentrer au Stade de France, pour le dernier match face à Galles, avec la possibilité de gagner la compétition.

Est-ce le match le plus abouti de votre mandat ?

Difficile à dire. C’est le 34 ème match de notre histoire. Ici, on voulait sortir LE match. On l’avait décidé. Les choix tactiques que l’on a choisis ont bien fonctionné et on les a mis en grandes difficultés. La pluie, pourtant, aurait pu nous perturber. […] On s’est parfois fait remonter, depuis le début de notre aventure. Il y a quelques mois, les All Blacks menaient aussi largement à Twickenham et s’étaient fait remonter pour finir sur un match nul. En tribunes, je pensais à ce match-là. C’était peut-être ce qui nous guettait. Mais on a réussi à reprendre le contrôle de la rencontre. […] En clair, c’est une journée parfaite à Twickenham. Je n’ai pas souvent vécue, personnellement.

Est-ce une émotion immense ?

Oui. Il faut partager cette victoire avec tous les gens qui nous accompagnent dans les très bons moments comme dans les moments difficiles. C’est le moment de partager, de donner un sentiment collectif à ce grand bonheur.

Ils ont tous été monstrueux !!!

Voici les notes des Bleus > https://t.co/A9Df7Z7Jez

On les débriefe en live > https://t.co/DxkDqMRbGn pic.twitter.com/AJfZsGhLh1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2023

Auriez-vous aimé partager ce bonheur avec Bernard Laporte, qui a quitté ses fonctions en janvier dernier ?

C’est fait. Nous l’avons fait.

Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous auriez pu imaginer une telle victoire ?

Non. Quand on vient à Twickenham, on ne rêve pas. […] J’ai aimé le déjeuner sur l’herbe, le God Save The King… C’est un lieu unique, un temple. Ce stade, il récompense la bravoure, les équipes qui se livrent collectivement. On a été braves, engagés, déterminés.

Et maintenant, alors ?

On n’a pas encore lâché le trophée. Ce soir, on rentre à l’hôtel et on boit une bière. Notre objectif reste de gagner la compétition. Plus tard, il y aura la suite, la prochaine compétition, la Coupe du monde, que l’on a en ligne de mire depuis quatre ans. On est une jeune équipe mais on progresse. On peut monter le curseur dans de nombreux secteurs.

Vous avez aligné à Twickenham la troisième-ligne de votre début de mandat : Charles Ollivon, François Cros et Gregory Alldritt. Comment l’avez-vous trouvée ?

Votre question me donne l’occasion de saluer Anthony Jelonch qui a laissé son genou pour sauver un essai écossais la semaine dernière… On a tous une pensée pour lui et aussi pour les copains qui ont pris une carton rouge (Uini Atonio et Mohamed Haouas). En Angleterre, cette troisième-ligne a été très bonne parce qu’Anthony a contribué à la construire. Quand on a désigné François Cros comme l’homme du match de notre victoire contre l’Ecosse, ses premiers mots avaient alors été pour Anthony Jelonch.

Physiquement, comment avez-vous senti vos hommes ?

On est mieux. On sent une montée en pusisance dans la dimension physique mais aussi dans tous les secteurs de jeu. On a par exemple aussi progressé dans le jeu au sol.

Le match de Thomas Ramos a-t-il oui ou non réglé le débat au poste d’arrière ?

Je ne permettrai pas de dire ça. Par respect pour Anthony Bouthier, Brice Dulin ou Melvyn Jaminet… Ce qui est sûr, c’est que Thomas Ramos a pris le maillot au mois de novembre et petit à petit, trouve sa place, prend confiance, règle des aspects de son jeu et face à l’Angleterre, il a été très bon.

Qu’avez-vous pensé de la performance de Thibaud Flament ?

Je suis content pour lui. Il est formidable. L’homme et le joueur marchent ensemble. C’est génial ce qu’il fait depuis le début de l’aventure. On disait y a pas de 4 de 5 de 3.. Là, il semblerait… (…) Malgré tout, j’ai une pensée pour Bernard Le Roux et Cameron Woki, qui ont beaucoup donné à ce collectif.

Thibaud Flament s'est offert un doublé face à l'Angleterre. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Le staff des Bleus a explosé sur l’essai en première main aplati par Damian Penaud, en fin de match. Pourquoi ?

La première main, c’est comme un penalty. Avant cet essai-là, on aurait pu marquer trois fois en première main mais deux fois, on a touché la barre et à la troisième, c’est rentré. C’était génial.

Dans quelle mesure pensez-vous que l’Ecosse puisse battre l’Irlande et ainsi vous aider à remporter la compétition ?

(il soupire) Ce Tournoi est tellement incroyable, difficile… Qui aurait pu penser que l’on prendrait le bonus offensif à Twickenham ? Demain à Murrayfield, tout peut donc arriver. C’est une très belle équipe d’Ecosse, je vous le rappelle.