Six ans après sa dernière titularisation dans le Tournoi, le demi de mêlée gallois Rhys Webb a signé une prestation de haut niveau contre l’Italie. Malgré ses 34 ans, sa performance ne peut être ignorée par son sélectionneur Warren Gatland, dont l’équipe traverse une période délicate.

Il est rare que les joueurs prêtent attention au titre d’homme du match. Souvent, ils sont encore en jeu et ne le réalisent pas. Quand ils sont sur le banc, ils ne lèvent pas toujours les yeux au ciel pour voir l’annonce diffusée sur l’écran géant du stade. Mais cette fois, le demi de mêlée gallois Rhys Webb a esquissé un grand sourire. Probablement parce que ce titre honorifique a une signification particulière pour le joueur des Ospreys, qui vivait samedi sa première titularisation dans le Tournoi depuis... 2017.

Six longues années que l’ex-joueur du RCT jouait les seconds rôles en sélection. Six ans qu’il voyait passer devant lui ses concurrents. Sa dernière titularisation remontait à ce match complètement fou disputé contre la France, qui dura 100 minutes et qui se solda par une victoire française grâce à un essai marqué par Damien Chouly. Son absence en sélection s’explique simplement: Rhys Webb choisi l’exil, et s’engagea avec Toulon. Ce faisant, il savait qu’il devrait tirer momentanément un trait sur le maillot des Diables rouges.

Rhys Webb sous le maillot de Toulon, en mars 2019. Icon Sport - Icon Sport

"Beaucoup de choses sont arrivées pendant ces six ans", confiait le demi de mêlée à nos confrères de Walesonline dans la semaine. "Je suis allé en France, je suis revenu, et puis je suis resté à la porte de la sélection. Mais je ne regrette rien. J’estime que rien n’arrive pas par hasard. Je n’ai jamais accepté de m’endormir sur mes lauriers ou de baisser mon niveau d’exigence. J’ai toujours voulu jouer pour le pays de Galles et porter ce maillot floqué du numéro 9".

Il sera l’homme à suivre face aux Bleus

Voilà comment le demi de mêlée retourna au pays et s’engagea en 2020 avec les Ospreys : "Tout ce que je pouvais faire, c’était de travailler dur et de faire de mon mieux pour les Ospreys". Remplaçant sur lors des deux premiers matchs contre l’Irlande et l’Ecosse, la menace d’une cuillère de bois que les Gallois n’ont pas reçue depuis 2003 a poussé Warren Gatland à reconsidérer son choix. Et on imagine que ce dernier ne l’a pas regretté, tant Webb transfigura le jeu de son équipe face à l'Italie. Par ses libérations rapides, ses interventions millimétrées, son jeu au pied et son énergie, il a donné un coup de fouet à un pack que l’on pensait exsangue.

Victoire 17-29 du pays de Galles en Italie ! La Squadra Azzurra n'y arrive toujours pas ! pic.twitter.com/vHIwJBXdIB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2023

Son influence fut encore plus confirmée par sa sortie, intervenue aux alentours de la cinquantième minute, où le pays de Galles devint beaucoup plus prévisible et stéréotypé. À 34 ans, Rhys Webb ne représente assurément pas l’avenir. Mais au vu de la situation critique dans laquelle se trouve le pays de Galles, Warren Gatland ne pourra pas nier l’influence immense de son demi de mêlée sur sa sélection. La moins bonne nouvelle, c’est que ce retour en force intervient à un peu plus d’une semaine de la venue des Gallois au Stade de France, pour le compte de la dernière journée du Tournoi. Certes, les Diables rouges n’auront plus rien à espérer dans cette compétition. Mais une victoire au Stade de France sauverait en partie leur bilan calamiteux. Les Bleus sont donc prévenus. En revanche, on salive d’avance en songeant à son duel avec Antoine Dupont...