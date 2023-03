Après la réaction anglaise marquée par l'essai de Freddie Steward, le XV de France a remis la marche en avant grâce à deux essais de Thibaud Flament et Charles Ollivon. Le deuxième ligne et le flanker ont d'ailleurs signé un doublé chacun.

Les flèches Penaud et Dumortier étaient attendues, Thibaud Flament et Charles Ollivon ont finalement volé la vedette aux deux ailiers. Après le premier essai anglais signé par Freddie Steward, le XV de France a vite réagi avec un essai plein de malice de Thibaud Flament. Alors que les Bleus étaient devant les vingt-deux mètres, à la 57ème minute, Antoine Dupont a tapé par-dessus et après un rebond très haut Romain Ntamack a offert sur un plateau le quatrième essai français à Thibaud Flament par une claquette digne d'un basketteur.

Le deuxième ligne toulousain s'offrait alors un improbable doublé... avant que Charles Ollivon ne l'imite trois minutes plus tard. Après une réception de Thomas Ramos devant ses vingt-deux mètres, l'arrière toulousain a relancé après un crochet intérieur parfait. Ramos a alors traversé le terrain avant de taper juste devant l'en-but anglais. Seul Marcus Smith était à la réception et a subi une véritable tempête bleue devant sa ligne.

Plus malin que tout le monde, Ollivon s'est alors chargé d'aplatir le ballon sur la ligne à la sortie du ruck anglais.