Après la défaite majuscule de l'Angleterre face au XV de France, le sélectionneur du XV de la Rose Steve Borthwcick est revenu sur l'échec des siens face au XV de la Rose.

Que ressentez-vous, aujourd’hui ?

Nous sommes très déçus de cette performance. Ca nous peine et ça peine nos supporters… Malgré tout, il faut saluer l’équipe de France pour sa puissance, sa classe… Ce Crunch était un challenge énorme et on le savait. Mais les Bleus ont joué d’une manière exceptionnelle et nous d’une façon déplorable. […] Aujourd’hui, nous savons où nous en sommes. Et nous avons énormément de travail à faire avant de nous rendre en Irlande, le week-end prochain.

Pouvez-vous régler ça avant la Coupe du monde ?

Nous alllons essayer, en tout cas. Samedi, nous avons essayé d’atténuer la pusisance française mais avons échoué là-dessus. […] Pour être franc avec vous, je n’ai jamais eu aucune illusion par rapport au travail qu’il nous restait à accomplir pour être compétitifs lors de la prochaine Coupe du monde. Nous allons simplement redoubler d’efforts.

Regrettez-vous d’avoir titularisé Marcus Smith à l’ouverture, en lieu et place d’Owen Farrell ?

Ce n’est pas le principal facteur ayant influencé le résultat. C’est la domination française sur les zones de contacts et le jeu au pied qui a fait basculer cette rencontre. […] Il y aura des menaces différentes la semaine prochaine, en Irlande.