En signant la plus large victoire du XV de France à Twickenham et en infligeant à l'Angleterre sa plus grosse défaite à domicile, le XV de France est entré dans l'histoire ce samedi. Son capitaine Antoine Dupont en est d'autant plus fier mais il appelle les siens à "ne pas avoir la mémoire courte".

Vous avez infligé à l'Angleterre la plus large défaite à domicile de son histoire. Vous rendez-vous compte ?

Vous me l'apprenez. Non, je ne suis pas sûr qu'on réalise ce soir la chose qu'on a faite. Ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. De l'intérieur, c'est toujours plus dur de prendre du recul. Même si nous sommes conscients que c'est une grande victoire. C'est difficile de gagner ici. Alors, quand on voit le score, on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé.

Quand un match démarre aussi bien, comment se sent-on sur le terrain ?

Cela nous arrive régulièrement de faire des grosses entames, de prendre le score. Il y a un feeling, on sent que tout marche, qu'on est dans l'avancée, qu'on obtient des pénalités. Tout semble simple mais le rugby international est hyper dur. Les équipes sont très fortes physiquement et mentalement. Souvent, elles corrigent les défauts et reviennent dans la partie. Mais il y a un sentiment très agréable quand tout ce qu'on a travaillé fonctionne dans la stratégie, dans l'aspect tactique. La pluie est apparue au bout d'un quart d'heure de jeu et on a su bien le gérer. Cela procure de vraies émotions de maîtrise.

Que ressent-on quand on entend une Marseillaise retentir à Twickenham à la fin ?

C'est très rare de voir une victoire ici, alors un résultat pareil... Nous sommes fiers de ce que l'on a fait mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Quand nous sommes venus ici il y a quatre ans, nous avions pris trente points après trente minutes, nous baissions tous la tête à la mi-temps et nous ne voulions pas ressortir du vestiaire. Il faut s'en souvenir pour rester humble et savoir en profiter aujourd'hui.

Après le grand chelem l'an dernier ou le record de victoires consécutives, vous laissez encore une trace dans l'histoire avec ce succès à Twickenham. Qu'est-ce que cela représente pour votre génération ?

Je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté le rugby et qu'on sera autour d'une bière (rires). Aujourd'hui, nous sommes dans notre cheminement et notre projection vers ce qui arrive. On vise vraiment les victoires chaque week-end, on joue tous les matchs pour les gagner et ce qu'on fait n'est pas trop mal depuis quelque temps. C'est pareil pour les compétitions auxquelles on participe. S'il y a des victoires significatives ou des séries au milieu, ça donne évidemment du sens à ce que l'on fait et ça valide le travail effectué depuis des années. Mais ce n'est qu'une étape de plus et on ne s'arrêtera pas là-dessus.