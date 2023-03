TRANSFERTS - Joe Schmidt entre en lice dans la course au poste de sélectionneur des All Blacks, Dakuwaqa reste dans la durée à Paris, ou encore Facundo Cordero vers Glasgow... Voici les coulisses du mercato !

Nouvelle-Zélande : Schmidt en lice pour les Blacks

Ce n’est pas vraiment une surprise : à en croire la presse néo-zélandaise, Joe Schmidt devrait se mêler à la course pour devenir le futur sélectionneur des All Blacks. La NZRU avait annoncé, la semaine passée, son intention de lancer un casting pour trouver le successeur de Steve Hansen, qui quittera le poste suprême après la Coupe du monde en France. L’ancien sélectionneur de l’Irlande est pressenti parmi les principaux prétendants à sa suite. Pour l’heure, le sélectionneur du Japon Jamie Joseph et le boss des Crusaders Scott Robertson sont toujours considérés comme les favoris mais l’ancien mentor de l’Irlande, réticent à l’origine mais qui aurait changé de position, a des atouts à faire valoir.

Stade français : un long bail pour Dakuwaqa

Arrivé en octobre au Stade français, Peniasi Dakuwaqa (25 ans) a convaincu. Ses dirigeants lui ont proposé un contrat de trois ans que l’ailier fidjien a paraphé. Aligné à cinq reprises dont trois fois consécutivement avant la trêve, Dakuwaqa a inscrit un essai. À l’inverse, Harry Glover (27 ans), Théo Dachary (26 ans) et Sione Tui (23 ans) ne sont pas conservés chez les trois-quarts.

Exeter : Facundo Cordero a filé à Glasgow

Joueur d’Exeter depuis trois ans, Facundo Cordero (24 ans, 1 sélection) vient de changer de club et de championnat.Le petit frère du Bordelais Santiago a rejoint Glasgow avec effet immédiat afin de pallier la blessure de Josh Mac Kay.Le Puma va terminer la saison en écosse.