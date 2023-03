TOP 14 - Montpellier est une terre d'accueil pour les Anglais. Quatre en portent le maillot cette saison et au moins trois arriveront la saison prochaine. Avant le Crunch, ils reviennent sur la rivalité France-Angleterre mais aussi sur leur découverte de la France et de son rugby.

À Montpellier, les Anglais ont chassé les Sud-Africains. Ce n'est pas pour déplaire aux habitués du GGL Stadium, dont Zack Mercer est devenu le chouchou. Mais qu'en est-il avant le crunch de ce samedi (17h45) ? Pour le troisième ligne centre, cette rivalité est plus forte en France qu'outre-Manche, comme il l'a révélé à Midi Libre : "Bien que les France-Angleterre soient toujours de grands rendez-vous, je crois que les Français en font un peu plus une affaire personnelle." "En même temps, tout le monde nous déteste, lui a répondu son coéquipier et compatriote Henry Thomas, avant de se lancer, avec ironie, dans un cours d'histoire. Les nombreux conflits ont provoqué ces rivalités. Quand tu opprimes les peuples, les affames, piques leur industrie à travers les siècles, ça donne ça."

Des difficultés avec la langue

Quatre Anglais jouent cette saison pour le MHR. Zack Mercer et Henry Thomas, donc, mais aussi Curtis Langdon et Elliott Stooke. Ces deux derniers sont arrivés en cours de saison après la faillite de leurs clubs, respectivement Worcester et les Wasps. De quoi porter un regard critique sur le rugby dans leur pays natal. "Le rugby est peut-être devenu ennuyant en Angleterre, a lâché Elliott Stooke. Le jeu pratiqué, le temps pourri, les terrains lourds, le système de bonus offensif... En France, les trois essais d'écart obligent les équipes à ne jamais se relâcher." Tandis que Curstis Langdon a regretté le monopole du football au pays de sa majesté, Henry Thomas a tressé les louanges du rugby hexagonal. "Quand tu vas à Clermont, Perpignan, Toulon, Castres... Tu sens que la ville respire pour son équipe. Il y a une économie autour du club, un apport local. Et puis l'atmosphère dans les stades est incroyable. Les chants, la pression sur l'arbitre, les supporters... Ça peut même être un peu intimidant quand tu ne connais pas", a concédé le pilier droit.

Épanouis, donc, dans ce rugby français, les quatre comparses ont un peu plus de mal en dehors des terrains. Si la vie dans le Sud leur convient, c'est plus compliqué quand il s'agit de s'exprimer avec l'autochtone. Pour Zack Mercer, le français est "très compliqué à apprendre. C'est bête mais j'ai eu un problème avec ma piscine. Quand il a fallu appeler quelqu'un pour réparer, j'étais perdu." Des Anglais en détresse avec la langue de Molière, Tom Whitford en a l'habitude. L'ancien centre de Toulon ou Perpignan est le team manager du MHR. Son rôle est de gérer le planning des joueurs, les soucis administratifs ou de répondre quand un anglophone a besoin d'une traduction. "Des fois, le téléphone sonne quand ils sont en rencard avec une fille", en rigole celui qui possède désormais un passeport français. La saison prochaine, Tom Whitford sera au Racing 92 ; Zack Mercer (Gloucester) et Curtis Langdon (Northampton) rentreront au pays ; Henry Thomas et Elliott Stooke ne savent pas encore de quoi sera fait leur avenir. Mais le troisième ligne Sam Simmonds, le talonneur Luke Cowan-Dickie et peut-être le pilier droit Harry Williams (tous trois Exeter) et Richard Cockerill (entraîneur des avants) seront les représentants de sa majesté dans l'Hérault.