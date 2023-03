TOP 14 - L'Union Bordeaux-Bègles accueillera le Stade rochelais le samedi 25 mars, lors d'une rencontre délocalisée au Matmut-Atlantique. Un match qui est déjà historique puisque le record d'affluence du club sera battu, avec déjà près de 40 000 billets vendus.

Jamais l'Union Bordeaux-Bègles n'a joué devant autant de monde. À l'occasion du derby de l'Atlantique, lors de la 21e journée de Top 14, le club de Laurent Marti a fait le choix de délocaliser le match au Matmut-Atlantique, habituel antre des Girondins de Bordeaux. Près de trois ans après la dernière délocalisation, l'UBB retrouve le stade situé à Bordeaux-Lac et ses tribunes bien plus grandes que celles de Chaban-Delmas. D'ailleurs, alors que la capacité du Matmut-Atlantique est de 42 115 places, plus de 38 600 spectateurs ont déjà acheté leur ticket pour ce duel entre Bordelais et Maritimes.

? ?? ??? supporters ont déjà pris rendez-vous pour le choc UBB / La Rochelle soit le record d'affluence historique pour le Derby Atlantique !



\ud83c\udfdf RDV au @MatmutAtl samedi 25 mars à 21h05



\ud83d\ude0f Vous serez de la partie ?#iloveubb — UBB Rugby (@UBBrugby) March 10, 2023

Il s'agit ici tout simplement du record d'affluence pour un match de l'Union Bordeaux-Bègles. Le précédent record était déjà lors d'un UBB - La Rochelle délocalisé au Matmut-Atlantique. En décembre 2019, 38 503 spectateurs avaient assisté au match.