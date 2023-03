TRANSFERTS/TOP 14 - Perpignan continue de prolonger ses cadres. Après une première grosse vague de prolongations il y a un mois, l'Usap a annoncé que son talonneur Seilala Lam a signé pour une année supplémentaire, plus une en option.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent en Catalogne. Sur une série de quatre victoires sur les cinq derniers matchs, l'Usap est sorti de la zone rouge grâce à une performance collective de haut niveau. Et Perpignan se prépare aussi pour l'an prochain, avec la prolongation de leur talonneur titulaire Seilala Lam. Le Samoan de 34 ans a signé pour une année supplémentaire, plus une autre en option.

L'ancien joueur de Nevers est arrivé en 2017 chez les sang et or, en provenance du club nivernais. Rapidement, il s'impose comme un incontournable chez les usapistes et participe activement aux deux titres de Pro D2 décroché en 2018 et 2021. Cette saison, il a joué à 17 reprises sous le maillot catalan, étant titulaire à 13 occasions. Lors de la dernière journée face à Bayonne, il a inscrit son premier essai de la saison.

C'est déjà la septième prolongation annoncée du côté d'Aimé-Giral, après des joueurs expérimentés comme Jeronimo de la Fuente mais aussi des jeunes prometteurs comme Posolo Tuilagi. Avec six journées restantes, Perpignan est douzième avec un point d'avance sur la Section paloise, treizième et premier relégable. Les Catalans recevront Montpellier lors de la prochaine rencontre.