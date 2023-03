TRANSFERTS - Non-conservé par le Munster à l'issue de la saison, le centre tonguien Malakai Fekitoa (30 ans) s'est engagé avec Benetton pour la saison prochaine. Il s'agit d'un gros coup pour le club de Trévise qui se montre de plus en plus ambitieux.

Il s'agit peut-être de la signature la plus prestigieuse de l'histoire de Benetton. Ce jeudi, le club de Trévise a annoncé la signature du centre tonguien Malakai Fekitoa en vue de la saison prochaine. L'ancien All Black a paraphé un contrat de deux ans avec une année en option et pourrait donc être en Italie jusqu'en 2026. L'ancien Toulonnais avait appris il y a quelques semaine que sa province du Munster ne comptait pas le conserver à l'issue de la saison en cours et devait donc trouver un point de chute.

Trévise de plus en plus ambitieuse

Devenu international Tonguien grâce aux nouvelles règles de World Rugby, Fekitoa se satisfaisait de sa nouvelle aventure : "Je suis très excité de rejoindre le club la saison prochaine. Ma famille et moi sommes très reconnaissants de cette opportunité. C'est un nouveau défi pour moi dans ma carrière et j'ai hâte de tout donner et de bien jouer pour Benetton Rugby, et de retrouver des amis avec qui j'ai joué par le passé. L'équipe joue un rugby passionnant et je veux en faire partie. J'espère pouvoir apporter ma contribution au club sur et en dehors du terrain".

Antonio Pavanello, le directeur du rugby de Tévise s'est lui ravi de l'arrivée du centre : "La signature de Fekitoa représente un pas en avant pour le club. Je tiens à dire que le mérite de cette signature appartient à toute l'entreprise et à tous ceux qui y travaillent. Car le choix de Malakai est dû à la fois de nos mérites sportifs grandissants mais aussi de notre structure, qui peut assurément se hisser sur la scène des plus grands."