Scott Barrett prolonge jusqu'en 2025 avec les Crusaders

TRANSFERTS - Les Crusaders ont confirmé que leur capitaine Scott Barrett a resigné avec les Crusaders et New Zealand Rugby jusqu'en 2025.

Le deuxième ligne de vingt-neuf ans, de la fratrie Barrett qui évolue sous les couleurs des Crusaders depuis 2014, a prolongé son contrat avec la franchise de Christchurch jusqu'en 2025.

Sa première sélection pour les Crusaders a eu lieu lors d'une victoire 21-13 contre les Blues en Super Rugby, et il est en passe de devenir l'un des joueurs les plus capés de sa franchise. Il disputera son 100e match contre l'équipe des Fijian Drua ce 11 mars 2023.

Il a atteint la sélection des All Blacks en 2016 contre l'Irlande lors d'un match à Chicago. Il a depuis remporté 59 rencontres sous le célèbre maillot noir et inscrit 35 points. En 2017, lui et ses frères Beauden et Jordie sont entrés dans l'histoire lorsqu'ils ont été sélectionnés pour la tournée des All Blacks contre les Lions Britaniques, devenant le premier trio de frères à évoluer sous les couleurs de la fougère.

Scott Robertson, entraîneur-chef des Crusaders, a déclaré que "pour le club et le pays, l'engagement de Scott Barrett jusqu'à la fin de 2025 est énorme. C'est un joueur incroyable avec les compétences d'un entraîneur, et il pense toujours comment les choses pourraient être meilleures, et il a la capacité de toujours faire le bon choix"