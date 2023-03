Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Matt Giteau a déclaré sa flamme pour Toulon. Désormais retraité, le Wallaby aux 103 sélections n'a pas oublié dans quelles conditions il est arrivé sur la rade en 2011.

C'était le 2 février 2023. Matt Giteau annonçait la fin de sa carrière après vingt années et 367 matchs disputés entre ses six clubs et la sélection australienne. Un mois plus tard, l'ancien Wallaby (40 ans ; 103 sélections) a donné un entretien exclusif à Midi Olympique dans lequel il est revenu sur les différents épisodes de sa carrière, et notamment le Rugby club toulonnais. Arrivé juste après la Coupe du monde 2011 dans le Var, Matt Giteau aura finalement passé six saisons en rouge et noir.

Une longévité improbable au moment de sa signature avec le RCT. "J’ai signé un contrat de dix-huit mois au RCT après la Coupe du monde 2011 et je pensais que j'allais vivre une expérience en France avec l’idée de prendre ma retraite ensuite" se rappelle l'Australien. "Je croyais qu’en allant à

Toulon, ma carrière internationale était terminée. Que j’étais « fini » pour ce niveau".

3 coupes d'Europe et un Brennus en rouge et noir

Finalement, le centre australien a prouvé son statut sous les ordres de Bernard Laporte, avec qui il a noué une relation particulière. Avec trois coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) et un bouclier de Brennus (2014), Matt Giteau a vécu ses plus belles joies dans le Var. "Je dois tellement au RCT et au rugby français parce que j’ai retrouvé mon amour pour le jeu là-bas. J’ai gagné tellement de titres à Toulon, deux de mes trois enfants sont nés là-bas… Cela m’a également permis d’atteindre les 100 sélections avec l’Australie parce que je faisais partie d’une équipe merveilleuse".