PRO D2 - En 2023, tout réussi à Grenoble toujours invaincu et qui lance avec succès des jeunes joueurs. Mais pas de quoi s'emballer au pied des Alpes, où le souvenir de la saison dernière est dans toutes les têtes. Surtout avant un périlleux déplacement à Aurillac, au milieu d'une série de onze rencontres (ce jeudi, 20h30).

Qui sera la première équipe à battre Grenoble en 2023 ? Bien malin celui qui peut répondre à cette question. Sept équipes s'y sont déjà collées. En vain. Le FCG est invaincu depuis un revers à Mont-de-Marsan (J14, 32-19), cumulant depuis six victoires et deux matchs nuls. "Il y a un peu d'insouciance dans ce groupe qui est jeune. Mais au fil de la saison, les choses prennent forme avec les résultats qui se sont enchaînés", confie depuis son hôtel aurillacois Steeve Blanc-Mappaz, capitaine des Isérois, ou maire de Grenoble selon sa page Wikipédia.

Très vite, la discussion dérive sur la saison 2022. Car cette belle série est loin de ce qu'ont connu les supporters au Stade des Alpes la saison dernière. Cette année décevante pour les Isérois, achevée plus proche de la relégation que de la qualification avec une douzième place, n'est pas oubliée par les joueurs, loin de là. "Dès l'intersaison, on a été bien plus professionnel sur l'approche, sur les entraînements et les matchs, révèle le troisième ligne. Maintenant, on sait qu'il faut garder les pieds sur terre. L'année dernière, on gagnait un match puis on en perdait un. Dès que tu gagnes un match, ce n'est pas l'euphorie parce que tu peux te faire corriger la semaine d'après. Jusqu'à maintenant, on fait preuve d'humilité et c'est important."

Une concurrence qui paye

Fabien Gengenbacher n'a pas hésité à lancer des jeunes. Wilfried Hulleu (20 ans) est devenu un habitué des feuilles de match (11 rencontres cette saison) ; Max Clément (19 ans), Kélian Boissier (20 ans) ou Barnabé Massa (18 ans) ont eu du temps de jeu les semaines précédentes. Ce dernier, capé avec les Bleuets contre l'Italie et en Irlande dans le Tournoi U20 avant d'être retenu par son club, a fait ses débuts en pro à Béziers. "Juste avant la dernière touche, Steeve Blanc-Mappaz annonce un fond d’alignement, racontait le talonneur après le match. Je l’ai regardé en lui faisant les gros yeux, mais il fallait bien y aller. Et puis, quelque part, c’était aussi signe qu’il me faisait confiance…" Le capitaine du FCG en oublierait-il l'âge de ses coéquipiers ? "Oui, parce que dans la semaine ça bosse bien et que je sais qu'ils en sont capables. Si on leur donne confiance, ça peut les aider. Barnabé fait preuve de maturité pour son âge. Mais je dois quand même faire attention à ça. Nous en avons parlé après le match. Sur ses premières touches j'avais annoncé premier sauteur."

Aux côtés des jeunes qui débutent, Erwan Dridi. Arrivé cet été, l'ailier n'avait pas encore pu jouer avec son nouveau club, la faute à une rupture des ligaments croisés en début de saison. Pour sa première, il a fait des dégâts dans la défense de Montauban ce vendredi (48-17). "Le calme et la sérénité que l’équipe a affiché ne m’ont pas surpris, je m’y attendais déjà. Mais il est sûr que c’est plus facile d’intégrer une équipe qui joue bien et qui évolue en confiance qu’une formation en proie au doute. Ça aussi, c’est une satisfaction", lâchait-il à la fin de la rencontre. Steeve Blanc-Mappaz se satisfait, lui, de voir tous ses coéquipiers investis quand les entraîneurs font appel à eux. "C'est ce qu'il s'est passé à Béziers, relance-t-il. Il y a eu pas mal de turnover et on arrive à gagner. Il y a du talent et de l'énergie chez ses jeunes. Tout le monde a pris conscience qu'il y avait une superbe saison à vivre ensemble, qu'il y avait de la qualité entre-nous et qu'il fallait travailler pour intégrer le groupe. Cette émulation paye."

En coulisse, ça bouge aussi. Jean-Baptiste Aldigé s'est rendu à Grenoble récemment. Pour y investir avec Louis-Vincente Gave, le propriétaire de Biarritz ? Le président isérois, Nicolas Cuynat, a aussi échangé avec Jacques Reboh, président du club de hockey de la ville. "Avant même ma prise de fonctions, j’avais sollicité Jacques Reboh, président des Brûleurs de Loups, pour réfléchir ensemble autour du sport professionnel grenoblois et envisager une mutualisation de nos forces. (...) Ne pas prendre en considération une proposition d’un entrepreneur grenoblois tel que Jacques Reboh serait totalement irresponsable de notre part. Pérenniser le club est à la fois ma charge, ma responsabilité et ma mission. Nous espérons que les marques d’intérêts de Mr Jacques Reboh se formaliseront par une offre", a expliqué le club via un communiqué. "Ce que l'on maîtrise c'est le terrain, c'est de prendre du plaisir entre nous. On a vu les dirigeants en janvier. Ils nous ont dit ce qu'ils avaient à nous dire", rebondit le troisième ligne.

Onze rencontres consécutives

Avec la rencontre reportée contre Aurillac, Grenoble n'aura pas sa semaine de repos et va enchaîner onze matchs de rang. En plus du périlleux déplacement en Auvergne, Grenoble ira à Angoulême, Massy et Nevers pour qui les points sont précieux. Oyonnax et Mont-de-Marsan, eux, se présenteront au Stade des Alpes dans le prochain bloc. Tant pis pour les vacances, mais Steeve Blanc-Mappaz ne voit pas que des inconvénients en cet enchaînement. "On est sur une très bonne dynamique et des fois c'est bien d'enchaîner, se justifie-t-il. Ce qui va être dur, c'est de garder de la fraîcheur mentale et physique. La semaine dernière, quatre mecs se blessent. Il va falloir être très attentif sur l'hygiène de vie car on va avoir besoin de tout le monde et les matchs qui arrivent, ça va taper fort."

Et ce à commencer par la rencontre de ce jeudi soir à Aurillac (J18, 20h30), toujours très difficile à manœuvrer dans sa forteresse de Jean-Alric, tombée une seule fois cette saison contre Mont-de-Marsan (J16, 19-20). "Comment les bouger ? Il faut que l'on soit fort sur nos bases. Les conditions seront difficiles. Cela va se jouer sur la conquête où il faudra être très forts, comme les dernières semaines. Il faudra garder notre ADN qui est le jeu et les mettre en difficulté comme ça", annonce l'Isérois. Si victoire il y a, les hommes de Fabien Gengenbacher seront deuxièmes du classement. "On a l'opportunité d'aller chercher cette deuxième place et on ne va pas s'en priver. Mais il reste beaucoup de matchs derrière. On vise cette deuxième place, c'est mieux d'éviter un barrage et de jouer une demie à domicile. On va se battre pour", conclut Steeve Blanc-Mappaz. Et quoi de mieux pour cela que de rester invaincu en 2023 ?