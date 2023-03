PRO D2 - Arrivé dans le Cantal en 2018, AJ Coertzen est rapidement devenu l’une des pièces maîtresses de cette équipe aurillacoise. En venant jouer en France, l’ailier sud-africain de 32 ans a réalisé un rêve de gosse. Retour sur son parcours.

C’est dans la petite ville de Bethlehem à 1700 mètres d’altitude non loin de la pointe de l’Afrique du Sud qu’AJ Coertzen a grandi. Il y fait ses premiers pas mais prend rapidement la direction de Bloemfontein, une ville voisine un peu plus développée, pour étudier : "Je suis parti pour l’école et je suis ensuite resté pour faire mes études à l’université. J’ai fait des études pour devenir professeur de sport et plus particulièrement entraîneur de rugby. Je voulais m’impliquer dans le développement et l’accompagnement des enfants qui commencent le rugby", explique l’ailier.

AJ Coertzen est arrivé en 2018 à Aurillac Icon Sport - Icon Sport

Élevé au sein d’une famille qui vivait pour le rugby, Coertzen ne s’est jamais vraiment posé de questions quant à son avenir. «Mon père, mes oncles… Tout le monde jouait au rugby dans ma famille. J’ai grandi dans cet environnement donc finalement c’était logique pour moi. Le samedi on se retrouvait pour faire des barbecues et regarder le rugby. Devenir un joueur professionnel a toujours été un objectif. Depuis tout petit je voulais jouer au rugby. Quand les gens me demandaient ce que je voulais faire dans la vie je leur disais : "je veux jouer au rugby". Et certaines personnes disaient : "oui, mais tu veux faire quoi comme métier ?" et je leur répondais : "je veux jouer au rugby ! (rires)" ».

Une évidence qui se concrétisera avec les Cheetahs en 2011 où il connaîtra ses débuts dans le monde professionnel. Mais AJ Coertzen avait encore beaucoup d’ambitions et après être passé par les Griquas où il compte 62 apparitions, l’agent du Sud Africain avait un nouveau projet pour lui.

Aurillac comme une évidence

"Mon agent m’a contacté pour me dire qu’un coach en France m’avait repéré. Il m’a dit que c’était à Aurillac. J’ai tout de suite dit oui parce que venir en France c’était vraiment un rêve pour moi. C’est un pays qui est très populaire pour venir jouer au rugby. J’avais envie de découvrir ce rugby et de jouer à un autre niveau. Quand on vit en Afrique du Sud on a envie de découvrir l’Europe alors finalement c’était une décision facile à prendre", raconte le natif de Bethlehem.

Un Sud Africain à Aurillac… On imagine tout de suite un dépaysement total mais en réalité il n’en est rien : "J’ai eu une enfance heureuse en Afrique du Sud car j’ai pu découvrir beaucoup d’endroits et profiter de la nature, des montagnes. C’est aussi pour cette raison que j’aime Aurillac, parce que c’est une petite ville où tu peux profiter de la nature. L’endroit d’où je viens était tout aussi agréable", assure l’ailier de 32 ans. Dans un environnement qui lui rappelle les souvenirs de son enfance, AJ Coertzen s’est épanoui. Lors de sa première saison dans le Cantal, en 2018, il accumule 17 feuilles de matchs dont 16 en tant que titulaire. Plus les saisons passent et plus il devient indispensable au sein du groupe en s'imposant logiquement comme un titulaire indiscutable. L’ailier a d’ailleurs prolongé son contrat en début de saison et portera le maillot d’Aurillac jusqu’en 2026.

Un futur en France ?

Celui qui avait quitté son pays et sa famille pour goûter à l’expérience du rugby français a en réalité trouvé plus qu’une deuxième maison à Aurillac. Entouré de sa femme et de sa fille de deux ans qui devrait devenir grande sœur d’ici quelques semaines, AJ Coertzen a trouvé un équilibre qu’il ne compte pas abandonné : "Je me sens bien à Aurillac. Je suis vraiment dans un environnement positif. Je sens que l’équipe à la volonté de bien faire avec de vraies ambitions pour le futur. Je pense vraiment que l’on peut atteindre ce top 6. Depuis mon arrivée, je sens que l’équipe a évolué dans tous les domaines, que cela soit sur le plan sportif mais aussi avec le staff médical et les coachs. Il y a également beaucoup de jeunes joueurs prometteurs qui seront importants pour le futur. Je pense que nous sommes dans une bonne dynamique donc il ne nous reste plus qu’à être bon et gagner les matchs".

Le Sud Africain a même pensé à son après carrière : "Après le rugby je pense que je resterais en France car ma famille s’y plaît vraiment et s’est habituée à ce mode de vie. Peut-être que je monterai une entreprise dans le coaching sportif avec un ami", explique-t-il. L’ailier aurillacois a donc atteint son rêve français avec succès mais sans doute avec un seul regret, celui de ne jamais avoir foulé les pelouses du Top 14… En attendant, Coertzen et ses coéquipiers retrouveront Grenoble ce jeudi à 20h30 pour disputer la 18e journée du championnat qui n'avait pas eu lieu en janvier dernier à cause des conditons climatiques.