La composition des Bleus face à l'Angleterre, Fekitoa s'engage à Trévise... Les 5 infos de ce jeudi

Fabien Galthié a annoncé la composition qui affrontera l’Angleterre à Twickenham, Harry Williams, s'est gravement blessé à un genou samedi lors de la rencontre face aux Harlequins, le centre tongien Malakai Fekitoa, s'est engagé avec Benetton pour la saison prochaine, Scott Barrett resigne avec les Crusaders, Marcus Smith prend la place d'Owen Farrell à l'ouverture pour les Anglais contre les Bleus.. Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas louper ce jeudi !

Attendu cet été du côté de Montpellier, le pilier droit anglais qui évolue actuellement à Exeter, Harry Williams, s'est gravement blessé à un genou samedi lors de la rencontre face aux Harlequins.

Non conservé par le Munster à l'issue de la saison, le centre tongien Malakai Fekitoa (30 ans) s'est engagé avec Benetton pour la saison prochaine. Il s'agit d'un gros coup pour le club de Trévise qui se montre de plus en plus ambitieux.

Ce jeudi midi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé la composition qui affrontera l’Angleterre à Twickenham (samedi à 17h45). Parmi les retours notables, celui du trois-quart centre rochelais Jonathan Danty, touché au genou avant le Tournoi des 6 Nations. Dans ce choc face au XV de la Rose, les Français tenteront de l'emporter pour mettre fin à une malédiction datant de 2005 dans la compétition historique.

Les Crusaders ont confirmé que leur capitaine Scott Barrett a resigné avec les Crusaders et New Zealand Rugby jusqu'en 2025.

C'est une grosse surprise qui se glisse dans le XV de départ de Steve Borthwick pour affronter le XV de France à Twickenham ce samedi. Marcus Smith prend la place d'Owen Farrell à l'ouverture pour les Anglais, au sein d'une équipe relativement similaire à celle qui s'est imposée face au pays de Galles.