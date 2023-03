Initialement suspendu onze semaines par la commission de discipline pour agression verbale envers un arbitre lors de la rencontre FCT Toac-Toec - Pamiers, en Fédérale 1, Olivier Bertro avait fait appel à la l'époque de cette décision. Ce mercredi, il a vu sa sanction être plus que doublée, puisque il va être éloigné des terrains durant 25 semaines pour "agression verbale et physique" cette fois. L'arrière appaméen ne comprend pas.

"C'est une aberration, tout simplement". Olivier Bertro ne comprend pas. Après avoir dans un premier temps été suspendu 11 semaines par la commission de discipline, l'arrière de Pamiers avait alors décidé de faire appel en accord avec ses dirigeants. Tout d'abord suspecté d'avoir asséné un coup de tête à un arbitre de touche lors de la rencontre FCT Toac-Toec - Pamiers, l'arrière ariégeois avait été innocenté pour ce possible mauvais geste mais avait écopé de 11 semaines de suspension pour "agression verbale".

Ce mercredi a eu lieu la seconde audience. Olivier Bertro a finalement été suspendu pour une durée de 25 semaines pour "agression verbale et physique." Les commissaires ont finalement estimé que le coup de tête avait bien été donné. Le joueur du SCA est sous le choc : "Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Il y a la vidéo qui prouve que je n'ai rien fait. Quelques jours après ce match, je ne voulais pas que mon nom circule partout dans la presse. Désormais, je veux que tout le monde sache que c'est incompréhensible ce qu'il s'est passé. Il y a un peu plus d'un mois, tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y avait pas eu de mauvais geste, et je prends finalement six mois de suspension ? Je ne comprendrai jamais."

"Plus personne n'aura confiance envers les arbitres bientôt"

Les dirigeants ne comprennent pas non plus cette décision. Avec ces 25 semaines de suspension, Olivier Bertro en a bien évidemment fini avec sa saison et manquera le début de la prochaine.

Comme depuis le début de cette affaire, l'arrière de Pamiers clame haut et fort son innoncence et maintient qu'il n'a pas donné de coup de tête envers l'arbitre de touche. "Cette décision prouve qu'on donnera toujours raison aux arbitres, malheureusement. Il faut les respecter, c'est obligatoire. Mais quand vous tombez sur une personne qui simule, c'est difficile à encaisser de ne pas être cru. Plus personne n'aura confiance en eux si ça continue. Cela prouve que nous sommes joueurs de rugby, mais nous pouvons nous retrouver devant la commission quelques heures plus tard pour un geste que nous n'avons pas commis. C'est injuste."

À noter que depuis la rencontre, qui s'est déroulée le 29 janvier dernier et avait été interrompue après les incidents, le corps arbitral et les représentants de Pamiers n'ont pas échangé.