6 NATIONS 2023 – Matthieu Jalibert s’est blessé à la cheville cette semaine lors de l'entraînement à haute intensité du XV de France. D’ores et déjà forfait pour le match face à l’Angleterre samedi, sa blessure pourrait être plus sérieuse qu’une simple entorse. C’est en tout cas l’avis du spécialiste Jean-Baptiste Grisoli, médecin de l'équipe professionnelle de l'Olympique de Marseille.

La poisse continue pour Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture polyvalent du XV de France s’est blessé à la cheville gauche ce mercredi lors de l’entraînement à haute intensité des Bleus, et a quitté le groupe ce jeudi matin. D’ores et déjà forfait pour le crunch samedi face à l’Angleterre à Twickenham, le Bordelais pourrait être éloigné des terrains pendant six à huit semaines.

Matthieu Jalibert n'affrontera pas l'Angleterre ce samedi soir. Le demi d'ouverture de l'UBB fait partie des 14 joueurs relâchés par le staff des Bleus.



Comme l’a précisé Raphaël Ibañez en conférence de presse à l’annonce de la composition d'équipe du XV de France, Matthieu Jalibert souffre d’une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire. Si le manager a poursuivi son argumentaire en parlant "d’entorse de la cheville sur la partie antérieure", c'est pourtant différent d'une torsion classique comme nous l’explique Jean-Baptiste Grisoli, médecin de l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. "Ce n’est pas une simple petite entorse de trois semaines. C’est plutôt une entorse ennuyante parce qu’on ne peut pas la strapper comme une entorse lambda. On parle ici de LTFAI (Ligament Tibio Fibulaire Antéro Distal) qui représente le ligament qui tient le tibia et le péroné au dessus du pied."

Six à huit semaines d’absence

Le Tournoi de Matthieu Jalibert est d’ores et déjà terminé. Le Bordelais-Béglais manquera aussi les prochaines échéances importantes avec son club. "Il faut que ça soit très bien traité au départ, notamment en immobilisant avec des bottes et des béquilles pendant quinze jours à trois semaines, poursuit le médecin de l’OM. Si c’est mal soigné, des douleurs au niveau de la cheville peuvent être présentes pendant plusieurs mois."

Sensiblement la même blessure qui avait éloigné Romain Ntamack pendant un mois et demi, Matthieu Jalibert a l'avantage d'avoir vite reçu le bon diagnostic. Une absence comprise entre six à huit semaines est à prévoir pour le Bordelais, si l'évaluation de la blessure est confirmée par le staff médical du club girondin. Pour Jean-Baptiste Grisoli, cela ne fait pas de doute : "Je ne vais pas être gentil, sur les moyennes des études, la durée d’absence pour un sportif de haut niveau est d’au moins six semaines, jusqu’à huit semaines en cas de complications."

Un gros manque pour l'UBB

L’avenir confirmera les dires du médecin de l’équipe de football, en attendant le demi d’ouverture manquera la rencontre face au Stade rochelais, le déplacement au Racing 92 et sans doute la rencontre face à Lyon. Il pourrait faire son retour pour le choc face au Stade toulousain le 6 mai prochain. Il restera ensuite deux matchs à l'UBB pour tenter de se qualifier : la réception de Pau et un déplacement à Toulon. Un calendrier dantesque pour le club girondin, actuellement 5ème du Top 14 avec cinq points d’avance sur le premier non qualifiable. Pour l'heure, l'UBB n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de son joueur.

"Déçus pour Matthieu"

Le manager Raphaël Ibañez est revenu sur le forfait de Jalibert avant l'annonce de Fabien Galthié de la composition bleue qui défiera les Anglais. "Nous étions déçus pour Matthieu qui présentait tous les atouts pour aller défier les Anglais samedi. Toutes les blessures sont malheureuses et nous pensons à lui."

Même son de cloche pour Fabien Galthié, qui doit faire face à une longue liste de blessés depuis le début du Tournoi des 6 Nations (Gabin Villière, Anthony Jelonch, Dylan Cretin pour ne citer qu'eux). "Cela nous fait beaucoup de mal de perdre des joueurs aux entraînements ou lors des matchs. S’il ne s’était pas blessé (Matthieu Jalibert, N.D.L.R.), il ne serait pas sorti de la feuille de match et il aurait vécu, avec nous, le voyage en Angleterre."

Matthieu Jalibert vit un nouveau coup dur avec cette blessure. On se souvient en 2022 de sa longue absence (quadriceps) qui l’avait privé du Tournoi des 6 Nations et du grand chelem. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et la dure loi du sport de haut niveau profite à Melvyn Jaminet qui prend place sur le banc pour le crunch. Lui aussi avait manqué la compétition pour une blessure similaire il y a quelques mois, ratant ainsi la tournée de novembre et perdant sa place de titulaire à l'arrière au profit de Thomas Ramos.