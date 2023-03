6 NATIONS 2023 - Owen Farrell déclassé ? Le capitaine anglais pourrait prendre place sur le banc pour le 4ème match du Tournoi des 6 Nations et le "Crunch" face à la France samedi. Une décision qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour le sélectionneur Steve Borthwick, qui vient d'arriver à la tête du XV de la Rose.

Marcus Smith titulaire, Owen Farrell sur le banc ? C'est en tout cas ce qu’annoncent les médias anglais à deux jours du "Crunch", qui pensent que l'ouvreur des Saracens sera déclassé dans la hiérarchie au détriment de son jeune cadet des Harlequins. Owen Farrell, le capitaine de l'Angleterre, était pourtant un des hommes forts du sélectionneur Steve Borthwick depuis son arrivée à la tête de la sélection après le licenciement d'Eddie Jones en fin d'année 2022.

Ellis Genge capitaine

Titulaire lors des trois premiers matchs du Tournoi, capitaine à chaque fois, Farrell a d'abord été associé à Marcus Smith lors de la première journée et la défaite à domicile face à l'Ecosse. Aligné à l'ouverture au détriment du jeune Smith, Farrell n'a pas vraiment convaincu malgré des victoires face à l'Italie et au pays de Galles.

Si Owen Farrell venait à prendre place sur le banc de touche, c'est le pilier Ellis Genge qui prendra le capitanat anglais face aux Bleus. Il a pour lui d'avoir déjà eu ce rôle sous la direction de Borthwick avec Leicester la saison dernière. La collaboration avait fonctionné car le club anglais avait remporté le Premiership en finale face aux Saracens.

Une première depuis la Coupe du monde 2015

C'est un premier choix extrêmement fort de la part de Steve Borthwick, peut-être le plus important même depuis le début du mandat d'Eddie Jones. Placer Owen Farrell sur le banc (104 sélections tout de même et plus de 1100 points avec l'Angleterre) lorsque celui-ci est en pleine possession de ses moyens, ce qui est le cas en ce moment, n'est pas commun. En effet, il faut remonter au match de la Coupe du monde 2015 face au Fidji pour retrouver l'ouvreur mis sur la touche avec le XV de la Rose. C'était déjà à Twickenham lors d'une victoire 33-11. George Ford lui avait été préféré à l'époque.

Owen Farrell et Marcus Smith lors d'un match du XV de la Rose à Twickenham en novembre 2021 PA Images / Icon Sport

"Il sera toujours capitaine et jouera toujours son rôle comme il le fait, qu'il soit capitaine ou non, a déclaré Kevin Sinfiled, l'entraîneur de la défense anglaise. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il continuera d'être un excellent leader pour nous." Cette décision est pourtant un sacré désaveu pour Owen Farrell. Pour affronter le XV de France, Steve Borthwick semble préférer la fougue et la jeunesse de Marcus Smith. C'est aussi un message fort envoyé aux Bleus en titularisant Smith et son profil d'attaquant. Celui que les Anglais ne refuseront pas le défi du jeu et ne se cacheront pas derrière la gestion d'Owen Farrell.

47% de réussite au pied

Depuis le début du Tournoi, Owen Farrell tourne à un triste 47 % de réussite face aux perches. Face au pays de Galles, il a raté quatre tentatives sur six, laissant ainsi les Gallois dans la partie même si les Anglais l'ont finalement emporté. C'est l'heure de Marcus Smith de s'imposer définitivement dans le XV de départ de l'Angleterre. Le duel face à Romain Ntamack sera très intéressant à suivre entre deux des plus grands talents mondiaux à leur poste.

Une victoire face aux Français est impérative pour l'Angleterre, qui a vécu une année 2022 cauchemardesque (6 défaites en 12 matchs, pire bilan depuis 2008). Troisième du Tournoi en 2021, cinquième en 2022, les Anglais doivent repartir de l'avant à six mois de la Coupe du monde. Et un succès lors du "Crunch" ferait basculer la Rose du bon côté.