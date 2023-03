6 NATIONS 2023 - Warren Gatland a décidé de tout changer. Après un départ catastrophique dans le Tournoi, le sélectionneur du pays de Galles a décidé de se priver de Dan Biggar et d'Alun Wyn Jones pour un match crucial pour ne pas finir dernier. George North, lui, fait son retour dans le groupe.

C'est le grand ménage de printemps au pays de Galles. Warren Gatland a décidé d'agir alors que son équipe est au plus mal avant ce déplacement en Italie. Exit les Dan Biggar, Alun Wyn Jones et autre Christ Tshiunza, qui ne feront pas le déplacement au Stadio Olimpico. En tout, le Néo-Zélandais a choisi de faire six changements dans son quinze de départ.

Parmi les retours notables, on retrouve Rhys Webb, le demi de mêlée des Ospreys, qui n'a plus défendu les couleurs de son pays depuis le 28 novembre 2020. George North revient après avoir manqué le match face au XV de la Rose. Louis Rees-Zammit s'installe sur le banc, remplacé par Rio Dyer à l'aile.

Le XV de départ du pays de Galles : 15. L. Williams; 14. J. Adams, 13. Grady, 12. Hawkins, 11. Dyer; 10. O. Williams, 9. Webb ; 7. Tipuric, 8. Faletau, 6. Morgan ; 5. Jenkins, 4. Beard; 3. Francis, 2. Owens (cap.), 1. W. Jones.

\ud83c\udff4?????? ????? ?? \ud83c\udff4??????



The Welsh 23 set to face Italy in Rome



\ud83d\udcaa Ymlaen!#WelshRugby | #GuinnessSixNations — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) March 9, 2023

Remplaçants : 16. Baldwin 17. Thomas 18. Lewis 19. Davies 20. Reffell 21. T. Williams 22. North 23. Rees-Zammit