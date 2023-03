Martin Page-Relo n'a pas été retenu par Kieran Crowley pour la réception du Pays de Galles. Mais le sélectionneur a aimé la performance du Toulousain, qui restera dans le groupe italien jusqu'à la fin de tournoi.

Martin Page-Relo a fait bonne impression à Kieran Crowley ! Après une semaine d'entraînement, le sélectionneur italien a jugé les débuts «très positifs» du Toulousain, même s'il ne jouera pas contre les Gallois (samedi 15h15). Dans un point presse en ligne, ce jeudi, le Néo-Zélandais a annoncé que le demi de mêlée resterait avec le groupe de la Squadra Azzurra jusqu'à la fin du Tournoi. «C'est un poste où on est léger», a ajouté Kieran Crowley, revenant sur la fin de carrière Manfredi Albanese (21 ans) l'été prochain.

Quatrième dans la hiérarchie

«On se dirige vers la Coupe du monde avec trois demis de mêlée, Stephen Varney (21 ans, 19 sélections), Alessandro Fusco (23 ans, 8 sélections) et Alessando Garbisi (20 ans, 3 sélections). Mais s'il y a une blessure, comment fait-on ? On a besoin d'évaluer des alternatives», a détaillé le sélectionneur des Italiens. Le futur Lyonnais avait été appelé en sélection la semaine dernière, grâce à ses grands-parents italiens. «On a appris qu'il était éligible pour l'Italie. On a regardé ses matches et on a décidé de l'amener pour ces deux semaines, pour voir comment il s'intègre, pour l'évaluer. Il est très rapide, fait de bonnes passes, a un bon coup de pied», a terminé Kieran Crowley.