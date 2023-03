6 NATIONS 2023 - Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé ce jeudi la composition de l’équipe pour affronter samedi l’Angleterre à Twickenham (17h45 heure française). Jonathan Danty est bien titularisé, Dorian Aldegheri aussi. Yoram Moefana se retrouve sur le banc des finisseurs, composé de cinq avants et trois trois-quarts. Voilà ses explications.

Je l’ai croisé ce matin, je lui ai dit que j’étais sûr qu'on allait me poser une question sur lui. Je lui ai donc demandé s’il avait quelque chose à dire. Je vais donc reprendre sa réponse. Il m’a dit : « je suis chaud ». Avec ça, il a tout dit. Et nous, on a tout compris. Évidemment, on a pris le temps de l’accompagner depuis sa reprise. Mais Jonathan Danty est assez clair dans sa vision. Quand on est parti en Australie (juillet 2021). Il a disputé les deux premiers tests, associé à Arthur Vincent. Avant le troisième test, il était prévu de le remettre sur le terrain. Or, il est venu nous voir très tôt pour nous dire : « Je ne suis pas en capacité d’enchaîner un troisième test. » Ce n’est pas la première fois qu’il nous avertit sur son état. Il se connaît bien. Et la confiance qui existe entre les joueurs et le staff a une dimension psychologique. Toute la semaine, je lui ai demandé comment il se sentait. Lundi, il m’a dit : « Je suis prêt ». Mardi, pareil. Pourtant, il a eu une angine en début de semaine. Voici la compo des Bleus pour affronter l'Angleterre !#ANGFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/vRRvnVzz3u — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2023

Aldegheri plutôt que Falatea à droite de la mêlée

Pendant ces quinze derniers jours, on s’est beaucoup interrogé. Sipili nous a donné beaucoup de satisfaction. Il a joué quasiment 70 minutes face à l’Ecosse. Avec une mêlée qui a été modifiée puisque nous avons joué à quatorze. C’est un joueur qu’on a sélectionné pour la première fois en Australie (juillet 2021), un joueur qui jouait très peu à Clermont. On lui a fait confiance parce qu’on a senti chez lui un gros potentiel. Il est ensuite parti à Bordeaux où il a mis du temps à entrer dans la rotation. Nous lui avons maintenu notre confiance en le sélectionnant en deuxième ou troisième pilier en fonction des circonstances. C’est un jeune joueur qui a débuté trois-quarts centre à Colomiers. Il est encore en apprentissage, mais répond de façon remarquable. Dans notre réflexion, il y avait aussi Thomas Laclayat qui performe avec Oyonnax en Pro D2. Et puis, il y avait Dorian (Aldegheri) qui a déjà des sélections. Il joue à Toulouse, dans ce grand club qui domine le rugby français depuis quelques années, et qui est en train de devenir numéro un dans son club. Sa connexion avec les deux autres joueurs de première ligne Julien (Marchand) et Cyril (Baille) est importante. Ils se sont connus quasiment lorsqu’ils étaient enfants. Ils ont grandi ensemble. Il y a quelque chose de très fort entre eux. Et puis, il y a le niveau que Dorian a atteint en club depuis le début de saison. On a préféré débuter avec Dorian en pensant que Sipili nous apportera toute l’énergie nécessaire pour finir le match.

Il faut être flexible et prendre les bonnes décisions en fonction des potentiels et ce que l’on ressent. Le 6/2 nous a beaucoup servi et réussi, il nous a aussi parfois gêné. Il faut le reconnaître. Cette fois, nous n’avions pas un vrai cinq de devant à notre disposition. Après Thibaud (Flament), nous n’avions pas de deuxième ligne pour jouer à gauche. Si on doit modifier en cours de match, ce sera Charles (Ollivon) qui montera. Nous avons travaillé de cette façon. Pour nous, c’est plus cohérent de composer un tel banc pour cette raison-là. Mais pas seulement. Avec le retour de « Jo » (Danty), on peut imaginer que Yoram peut nous couvrir ce poste-là mais aussi celui d’ailier. Même si Sekou (Macalou) a déjà évolué à ce poste.

A lire aussi : 6 Nations 2023 - La composition officielle du XV de France pour le match Angleterre-France