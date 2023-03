6 NATIONS 2023 - Jonathan Danty sera titulaire dimanche avec le XV de France face à l’Angleterre lors du 4e match du Tournoi des 6 Nations. Revenu ces dernières semaines d'une blessure au genou, le centre récupère sa place de titulaire et les Bleus retrouvent un point d’impact important dans le système de Fabien Galthié.

Il y a deux façons d’analyser le choix de Fabien Galthié de titulariser Jonathan Danty au centre de l’attaque française pour le crunch de samedi, lors du 4e match du Tournoi des 6 Nations. La première lecture est de signaler le gros désaveu pour Yoram Moefana, qui n’a jamais su faire oublier Danty depuis le début du Tournoi. La seconde est de mettre en avant l’importance du Rochelais dans cette équipe de France, collectif dans lequel le sélectionneur n’a pas peur de lancer l’ancien Parisien même s’il n’a que deux matchs de championnat comme titulaire dans les jambes. "Je l’ai croisé ce matin, je lui ai dit que j’étais sûr qu'on allait me poser une question sur lui. Je lui ai donc demandé s’il avait quelque chose à dire. Je vais donc reprendre sa réponse. Il m’a dit : « je suis chaud ». Avec ça, il a tout dit. Et nous, on a tout compris."

Au final, il y a une certaine logique dans ce choix. Oui, Jonathan Danty est un cadre des Bleus, sa présence dans les 15 est capitale pour cette équipe de France qui manque d’impact sur la ligne d’avantage avec les absences d’Atonio, ou encore de Jelonch. Encore oui, Yoram Moefana n’a pas convaincu et perd de précieux points même s'il garde une place sur le banc. Le Rochelais sera donc titulaire avec le numéro 12 dans le dos face à l’Angleterre à Twickenham. Son association avec Gaël Fickou a déjà prouvé sa réussite. "Jo (Jonathan Danty, N.D.L.R.) nous apporte beaucoup dans son style de jeu, expliquait Fabien Galthié en conférence de presse. Et notamment dans sa complémentarité avec Gaël (Fickou)."

C’est simple, le Rochelais fait partie de toutes les grandes victoires sous l’ère Galthié depuis deux ans, mis à part la réception de l'Irlande en 2022 où Moefana avait été associé à Fickou. Danty a disputé les trois matchs de la tournée de novembre, face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. Fer de lance du grand chelem 2022, il est devenu un des joueurs les plus utilisés du staff français depuis la démonstration des Bleus face aux All Blacks en novembre 2021 (40-25).

Dans quel état est Jonathan Danty ?

Il y a quelques semaines, le rugby français tremblait en apprenant la blessure au genou du Rochelais contre Perpignan. Dans un premier temps, le diagnostic laissait imaginer une opération et une longue absence en raison d’un ligament touché. Finalement, le joueur décidait de ne pas passer par la case opération pour postuler le plus rapidement possible avec son club comme avec les Bleus. Un retour rapide en somme pour le centre, qui a rejoué avec le Stade rochelais lors du déplacement à Castres le 18 février.

Jonathan Danty était sorti blessé face à Perpignan en fin d'année 2022. Icon Sport - Alexandre Dimou

Une grosse mi-temps plus tard, Jonathan Danty était rassuré sur son état de genou après la victoire rochelaise. Titulaire le week-end suivant, il peinait physiquement face aux Brivistes. "Je ne peux pas dire que je suis en pleine possession de mes moyens, expliquait-il à l’issue de la rencontre. Il y a encore un peu d’appréhension, liée à ma reprise anticipée. Mais ça va venir au fur et à mesure des matchs, je ne m’inquiète pas trop pour ça".

Laissé à disposition de La Rochelle, il disputait 80 minutes pleines à Pau, retrouvant ses vertus défensives et cette capacité à être un point d’impact précieux, ce qui fait défaut à cette équipe de France depuis le début du Tournoi. "Jonathan Danty est assez clair dans sa vision. Quand on est parti en Australie (juillet 2021). Il a disputé les deux premiers tests, associé à Arthur Vincent. Avant le troisième test, il était prévu de le remettre sur le terrain. Or, il est venu nous voir très tôt pour nous dire : « Je ne suis pas en capacité d’enchaîner un troisième test. » Ce n’est pas la première fois qu’il nous avertit sur son état. Il se connaît bien. Et la confiance qui existe entre les joueurs et le staff a une dimension psychologique. Toute la semaine, je lui ai demandé comment il se sentait. Lundi, il m’a dit : « Je suis prêt ». Mardi, pareil. Pourtant, il a eu une angine en début de semaine."

Fickou dans un rôle différent

Avec la titularisation de Jonathan Danty, Gaël Fickou, le capitaine de la défense tricolore, va devoir reprendre ses automatismes avec le Rochelais. Très en vue défensivement depuis le début du Tournoi, le Racingman aura un rôle légèrement différent des rencontres où Moefana était titulaire. "Gaël (Fickou) c'est comme une évidence. Il fait partie des leaders, potentiellement capitaine, il tient la baraque et il assure et assume. C'est une figure de notre équipe."

Yoram Moefana va lui débuter sur le banc de touche. Le Bordelais garde une place dans le groupe car Fabien Galthié a choisi un banc à "5-3" (cinq avants et trois trois-quarts). Il a pour lui sa polyvalence, lui permettant de rentrer au centre si Danty est trop juste physiquement, ou à l'aile si défaillance il y a. "Nous sommes toujours satisfaits des performances de Yoram (Moefana), sauf que dans l'émulation, il y a Jo Danty qui revient. Yo (Moefana) recule d'un cran mais il est toujours dans le groupe, c'est positif et il faut le voir comme ça. C'est un joueur qui a franchi des paliers".

La titularisation de Jonathan Danty est une très bonne nouvelle pour les Bleus pour tenter de mettre fin à la malédiction de Twickenham (aucune victoire depuis 2007). À deux jours du crunch, on espère tous que le Rochelais sera "chaud".