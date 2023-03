Information Midi Olympique - Fabien Galthié a tranché, ce jeudi matin : Jonathan Danty sera titulaire face à l’Angleterre (samedi à Twickenham). Revenu d'une blessure à un genou, après avoir disputé deux matchs de Top 14, le trois-quarts centre international du Stade Rochelais est préféré à Yoram Moefana.

Pour une fois, Galthié et son staff ont caché leur jeu, brouillé les cartes. Déjà mardi, lors de la partie d’entraînement ouvert à la presse, plusieurs titulaires potentiels étaient dispatchés dans les deux équipes appelées à travailler en opposition. Hier, lors de l’entraînement à haute intensité hebdomadaire, aucun indice n’a transpiré sur une possible titularisation du Rochelais. La paire de centres "titulaires" était formée par Gaël Fickou et Yoram Moefana. Il semble que le staff a pris sa décision au dernier moment. Mercredi soir ? Ce jeudi matin ?

Toujours est-il que lors de l’officialisation du XV de départ, selon les informations de Midi Olympique, Jonathan Danty sera annoncé titulaire aux côtés de Gaël Fickou. Les Bleus retrouveront un milieu de terrain qui leur a réussi en 2022. Cette association sera donc la dixième du nom sous le maillot tricolore. Le trois-quarts centre a joué 80 minutes ce week-end face à Pau, où il s’est montré à son avantage. Avec le maillot du champion d'Europe en titre, c’était son troisième match de reprise après sa blessure au genou.