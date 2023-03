TRANSFERTS - Le deuxième ligne de Lyon Temo Mayanavanua (25 ans) quittera Lyon pour Northampton en fin de saison. Le Fidjien s'est officiellement engagé avec les Northampton Saints pour l'exercice 2023-24, comme l'a annoncé le club anglais sur ses réseaux sociaux ce mercredi. L'ancien de Northland était arrivé au Lou en 2020.

Il fait partie des joueurs qui contribuent au succès actuel du Lou, mais Temo Mayanavanua va quitter Lyon à la fin de la saison. Le puissant deuxième ligne de 25 ans a trouvé un accord avec le club anglais de Northampton et découvrira un nouveau championnat trois ans seulement après son arrivée en France. Ancien joueur de Northland en Nouvelle-Zélande, le Fidjien a déjà disputé 18 matchs sous le maillot lyonnais cette saison et s'est imposé comme un logique titulaire dans la cage.

Finding Temo \ud83c\uddeb\ud83c\uddef



We're delighted to confirm that Fiji international Temo Mayanavanua will join the Club ahead of the 2023/24 season.



\u27a1\ufe0f https://t.co/DVcHq3JVPH pic.twitter.com/Dm0jJbSNd1 — Northampton Saints \ud83d\ude07 (@SaintsRugby) March 8, 2023

Ses performances l'ont conduit à obtenir neuf sélections avec les Fidji. "Nous pensons que nous pouvons tirer beaucoup plus de lui et il veut continuer à s'améliorer de plus en plus, a déclaré le directeur du rugby des Saints, Phil Downson. Nous avons eu de grands joueurs fidjiens dans notre groupe ces dernières années, qui non seulement contribuent sur le terrain pour les Saints, mais sont également des membres très précieux de l'équipe. Et je suis sûr que Temo fera de même."

De son côté, le joueur expliquait : "J'ai entendu parler du club pour la première fois par certains de mes coéquipiers Fidjiens. Bien sûr, il y a toujours de la nervosité quand on déménage dans un nouveau pays et une nouvelle compétition, mais ils avaient tous beaucoup de choses à dire sur les Saints, et ce sont des joueurs en qui j'ai confiance et que j'admire, ce qui m'a aidé à prendre ma décision".