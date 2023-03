Bordeaux-Bègles a enfin trouvé son troisième ligne pour la saison prochaine. L'UBB s'est offert le puissant australien Pete Samu pour densifier son pack. Le Wallaby s'est révélé sur le tard en passant par la Nouvelle-Zélande et la sixième division anglaise.

L'UBB a enfin trouvé son oiseau rare. Après s'être positionné sur Arthur Iturria, Alexandre Fischer ou Alexandre Bécognée, les dirigeants bordelais ont finalement convaincu Pete Samu de rallier la Gironde. Selon nos informations, le numéro 8 international australien (31 ans ; 32 sélections) a signé un contrat de deux saisons à Bordeaux-Bègles et sera la tête d'affiche de la future troisième ligne de l'UBB.

Aux côtés d'Antoine Miquel, Bastien Vergnes-Taillefer ou Mahamadou Diaby, le Wallaby découvrira le championnat français pour la première fois de sa tortueuse carrière. Numéro 8 incontestable des Brumbies et régulièrement aligné avec l'Australie, Pete Samu a connu pas moins de sept clubs différents en neuf années de carrière professionnelle.

Une première expérience dans les Cournouailles anglaises...

Né à Melbourne, Pete Samu s'essaye d'abord au football australien qu'il délaisse très vite pour le ballon ovale. En 2009, à seulement dix-huit ans, le jeune Samu quitte son Australie natale direction... les Cournouailles anglaises. Le club pitoresque de St Ives RFC accueille le futur Wallaby qui à cette époque est davantage un trois-quarts qu'un puissant numéro 8. "J'ai commencé en tant qu'arrière puis je suis lentement monté devant. Je préfère probablement être numéro six mais je ne suis pas préoccupé par cela" déclarait Samu en 2014 pour Stuff.

Après sa première expérience dans le sud-ouest de l'Angleterre, Pete Samu est retourné en Australie une année plus tard. Le futur bordelais s'engage dans le club de Sunnybank Rugby, à Brisbane, où il côtoie notamment Liam Gill. Mais avec la présence du prometteur Australien, Samu ne récupère que des miettes en termes de jeu et s'exile douze mois plus tard à Randwick DRUFC, un club de Sydney. Dans la Nouvelle-Galles-du-Sud, Samu brille davantage, au point de devenir le meilleur jeune du championnat et de taper dans l'oeil des Waratahs. Le troisième ligne figure dans le groupe pour préparer la saison 2013 mais ne joue finalement aucune rencontre. Après deux passages éclairs en Australie, Samu s'envole à nouveau : direction la Nouvelle-Zélande.

... avant de briller aux Crusaders

Quatrième club et troisième pays. En 2014, Pete Samu débarque à Tasman, une province du championnat NPC pour monter d'un cran. Le futur Wallaby fait alors partie des rares Australiens à poser ses valises au pays du long nuage blanc pour lancer leur carrière. Pourquoi Tasman ? Son frère y a joué entre 2007 et 2008 et l'a conseillé de venir dans cette province néo-zélandaise. De là, ses performances égayent à nouveau la curiosité du Super Rugby.

Après les Waratahs,les Crusaders attirent le jeune australien dans leurs filets et cette fois, Samu saisit son opportunité. Il décroche son premier contrat en 2016 et fait ses débuts face aux Blues d'Auckland. Avec seulement quatre matchs pour sa première saison en Super Rugby, l'Australien explose l'année suivante "grâce" à la blessure de Kieran Read. Le troisième ligne joue vingt-neuf matchs en deux saisons avec les Crusaders et remporte deux Super Rugby de suite (2017 et 2018). La carrière du futur bordelais est lancée... mais il décide de retourner en Australie.

Les Wallabies et la saillie de Digby Ioane

Les Brumbies de Canberra accueillent le colosse australien en 2018 et lui permettent d'enfin de porter le maillot doré de l'Australie en juin 2018. Une longue attente qui n'a d'ailleurs pas été du goût de Digby Ioane. L'ancien ailier du Stade français (35 sélections avec les Wallabies) s'était alors fendu d'un tweet ravageur à l'intention de Michael Cheika, alors sélectionneur de l'Australie. "Tellement heureux de voir Samu débuter avec les Wallabies, c'est vraiment dommage que Michael Cheika n'ait pas vu le potentiel de Pete Samu quand il jouait en Australie (NDLR : avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande)".

Depuis sa première sélection, Pete Samu s'est imposé comme l'un des hommes forts du système Cheika, puis celui de Dave Rennie. S'il n'a débuté que neuf rencontres avec le maillot des Wallabies (sur trente-deux sélections), le numéro 8 des Brumbies a l'habitude de finir les rencontres et d'apporter sa puissance frontale pour faire la différence en fin de rencontre, comme lors du test-match face à l'Angleterre où son essai avait donné une précieuse victoire à ses coéquipiers.