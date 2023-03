TRANSFERTS - Très peu utilisé cette saison (trois titularisations seulement) Branden Holder ne devrait plus porter les couleurs vannetaises la saison prochaine. Un contrat l’attend dans le sud de la France, à Béziers.

Passé par le CA Périgueux avant de faire ses classes au SU Agen, c’est du côté du RC Vannes que le centre sud-africain a eu sa chance chez les professionnels. De 2018 à 2022, il est même devenu un cadre du club breton au centre de l’attaque. Inscrivant 16 essais en 50 matchs de Pro D2. Freiné par les blessures cette saison, il subit la concurrence de Nicolas Freitas, Andrés Vilaseca, Sacha Valleau ou encore Youenn Floch. Titularisé à trois reprises, il n’a disputé que huit rencontres cette année.

En vue de la saison prochaine, Branden Holder s’est vu signifier qu’il ne serait pas reconduit. Les arrivées d’Arthur Proult et d’Alex Arraté vont dans ce sens alors que celle probable de Yann David a été annoncée dans les colonnes de Midi Olympique.

Nevers était sur le coup

À la recherche d’une nouvelle opportunité, Branden Holder a privilégié la piste biterroise pour la suite de sa carrière plutôt que celle menant à Nevers.

Par ailleurs, le RC Vannes devra sans doute faire des choix au centre. Avec Arraté, David, Floch, Costossèque et Proult, le poste de centre semble complet. Alors quid de l’avenir de Sacha Valleau, Andrés Vilaseca et Dan Hollinshead ? Ces deux derniers, qui ne bénéficient pas du statut jiff, pourraient vraisemblablement être libérés. Aux ailes, les avenirs de Gwenaël Duplenne et de Matthys Gratien sont toujours très incertains.