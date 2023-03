Le président de la Section paloise Bernard Pontneau est revenu longuement sur la situation de son club auprès de Sud-Ouest. Malgré la place de relégable et les réaffirme son soutien au manager Sébastien Piqueronies.

Bernard Pontneau, président de la Section paloise, a été invité à revenir sur l'actualité du club, sur le terrain et en coulisses. En dehors de la question du déficit qui pend au nez du club (de l'ordre de 1,8 à 2,5 millions d'euros), le dirigeant a pu s'exprimer sur le volet sportif. Il faut dire que le club béarnais pointe à la 13e place, synonyme de barragiste contre le finaliste malheureux du Pro D2. Sur les neuf derniers matchs, Pau n'en a gagné qu'un, c'était contre le Racing 92 (un nul contre Bayonne).

On n'aura pas mieux que Piqueronies

Malgré cette situation critique, Bernard Pontneau a voulu réfuter la version selon laquelle il aurait tenté de remplacer son manager : "Non, parce qu’on n’aura pas mieux que Sébastien Piqueronies. Je vais être très cru et pragmatique : ma volonté, c’est de donner au staff les moyens de progresser, d’aller chercher quelque chose [...] Piqueronies a donné toutes les clés pour gagner les matchs. Quand les joueurs les ont prises, ils les ont remporté. Et ils le savent très bien."

Sud-Ouest évoque les cas de Cotter et Broncan dont les noms ont circulé autour du Hameau. Ce à quoi le président palois répond : "Je vois l’avenir avec un type comme Piqueronies pour ce club. Donc ces sollicitations sont très agaçantes."

Le recrutement est un autre sujet de cet entretien. Bernard Pontneau indique : "Il faudrait plus de richesse d'effectif à certains postes. On voit que le Top 14 tape dans la caisse des gars, ça crée des blessures [...] On a pris des joueurs capables de s’élever pour atteindre le plus haut niveau français. On restera sur ces profils d’évolution. On conserve cette ligne directrice qui finira par payer. Mais bien sûr, si on peut incorporer un ou deux joueurs indispensables à certains postes clés, de manière à donner un peu plus d’expérience, on le fera aussi."