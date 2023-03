TOP 14 - Ugo Mola va devoir passer devant la commission de discipline. L'entraîneur du Stade toulousain a été signalé par le quatrième arbitre à la suite du match face au Racing. Il aurait tenu des propos virulents pendant la sortie de Rodrigue Neti.

Ugo Mola pourrait être suspendu. L'entraîneur du Stade toulousain est convoqué devant la commission de discipline le mercredi 15 mars 2023. En cause, des propos qu'il aurait tenus suite à la sortie sur blessure de Rodrigue Neti à la 72ème minute de jeu. Cela n'a toutefois pas empêché ses joueurs de s'imposer sur la pelouse de La Paris La Défense Arena 39 à 35 et conforter un peu plus leur place en haut du classement.

#Discipline

Voici les convocations de la commission de discipline et des règlements concernant la 20ème journée de TOP 14 et la 23ème journée de PRO D2 \ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/UcLJKwTt98 pic.twitter.com/gSm62DUmSs — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 7, 2023

C'est le quatrième arbitre de la rencontre qui a signalé son comportement à la sortie de la rencontre. Il semblerait que des échanges aient eu lieu entre l'entraîneur stadiste et lui dans les dernières minutes de la partie.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur de Castres et de Toulouse est convoqué devant la commission de discipline. La dernière fois qu'il avait fait parler de lui, c'était en novembre 2020. Il s'agissait déjà d'une rencontre dans la région parisienne, face au Stade français. Il avait été sanctionné d'une semaine de suspension à l'époque, à la suite d'une lourde défaite 48 à 14.

Cancoriet convoqué lors de la même audience

Lors de cette même audience, le troisième ligne clermontois Judicaël Cancoriet devra s'expliquer de son geste. A la 50ème minute de jeu, il avait écopé d'un carton rouge pour un plaquage à l'épaule face à Montpellier.

En Pro D2, Edoardo Gori, Antoine Erbani, Rayne Barka et Clément Bitz sont attendus, tous sanctionnés d'un carton rouge lors de la dernière journée. L'entraîneur de Béziers, Pierre Caillet, a lui aussi été convoqué devant la commission de discipline.