TRANSFERTS - Le mercato du Stade français continue de se construire en vue de la saison prochaine. Ambitieux, l'actuel troisième du Top 14 a réussi à flairer plusieurs gros poissons comme l'Anglais Joe Marchant ou le Néo-Zélandais Brad Weber. Désormais, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de Peniasi Dakuwaqa, alors qu'Arthur Coville et Sione Tui se sont rapprochés de Provence Rugby.

Le Stade français continue d'animer le marché des transferts ! Toujours plus ambitieux dans sa quête de Brennus, le club de la capitale a décidé d'accélérer les choses concernant certains dossiers. Ainsi, il est officiel depuis mardi soir que l'ailier Peniasi Dakuwaqa (25 ans) a prolongé son contrat pour trois années supplémentaires. Le Fidjien a convaincu les dirigeants parisiens de le conserver, alors qu'il n'a disputé que cinq matchs sous les couleurs du club, pour un essai inscrit. Arrivé en provenance des Tupapa Maraerenga Panthers, il avait fait ses débuts en début d'année 2023 en France. La prolongation de contrat de l'ailier permet aussi de débloquer aussi certains dossiers au sein du club.

Un effectif qui se précise

Il est notamment question du cas de l'ancien Carcassonnais Sione Tui (23 ans). Revenu à Paris après deux ans de prêt dans l'Aude, l'utility back australien ne devrait pas voir son avenir en rose. Il est entré en contact avec le club de Provence Rugby, à l'instar d'un autre membre du Stade français : Arthur Coville. Avec les arrivées futures de Brad Weber et Jules Gimbert pour la saison prochaine, et alors que Morgan Parra est toujours en activité et que Will Perciller sera de retour de prêt, l'ancien Vannetais ne rentrerait plus dans les plans du staff pour la saison prochaine. Il pourrait lui aussi rejoindre Provence Rugby donc.

