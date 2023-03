TOP 14 - Pour un cumul de trois cartons jaunes, Ben Tameifuna sera suspendu pour la rencontre contre La Rochelle. Rouen, Massy et Bayonne ont écopé d'amendes.

Ben Tameifuna manquera la réception de La Rochelle (J21, 25 mars). Il sera suspendu. La cause : il a accumulé trois cartons jaunes et sera suspendu pour une rencontre. Titulaire à Brive, il a pris son troisième avertissement pour être rentré sur le côté d'un ruck (53e). Ses deux précédents avertissements remontent au début de saison. Il avait été sanctionné à Bayonne (J4, 20-15) et à Castres (J3, 33-12). Il pourrait être remplacé par Sipili Falatea, qui ne sera pas plus avec le XV de France.

Trois clubs sanctionnés

Ben Tameifuna a été le seul joueur sanctionné. Les autres cités étaient des équipes. Rouen a été reconnu coupable de "non-respect des dispositions relatives à l’accès au terrain et à l’enceinte de jeu”. Le club a été sanctionné d'une amende de 10 000 euros. Massy a été seulement sanctionné d'un avertissement pour "attitudes ou agissements sur ou en dehors du terrain susceptibles de nuire au bon déroulement des rencontres et/ou à l'éthique sportive". Les faits remontent à la rencontre entre les deux équipes le 24 février dernier.

Autre litige entre deux équipes, celui entre Bayonne et le Stade Français qui date du 18 février dernier. La commission de discipline a reconnu l'Aviron Bayonnais responsable de "négligence en matière de sécurité et/ou de secours” et l'a sanctionné d'une amende de 10 000 € assortie du sursis. Le club parisien, lui, n'a pas été sanctionné.