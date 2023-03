PRO D2 - L'arrière ou ouvreur Quentin Etienne a annoncé, ce mercredi, qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Ce sont des problèmes physiques qui ont poussé le Vannetais (32 ans) à raccrocher.

Le rugby breton perd l'un de ses premiers joueurs professionnels. Quentin Etienne a annoncé ce mercredi qu'il mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison en cours. Vannetais de naissance, l'ouvreur a été formé chez les banlieusards de Grand-Champ. C'est dans ce club qu'il a annoncé sa future retraite, en présence de son père, Jean-Pierre. La raison ? Le physique, à 32 ans seulement. "Ce n’est pas vieux. J’ai beaucoup joué durant ma carrière et je suis un peu usé. Mentalement, ça va, mais mon physique moins. Mon corps m’a dit stop. Le seul regret que j’ai, c’est que, aujourd’hui, mon corps lâche avant ma tête​​", a annoncé aux médias celui qui a joué 198 matchs, Pro D2 et Top 14 réunis.

Deux fois champion de Pro D2

Quentin Etienne a quitté la Bretagne à seulement 16 ans, pour rejoindre Clermont et tenter de réaliser ses rêves de professionnalisme. Trois fois champion de France Espoir avec l'ASM, c'est à Narbonne (2012-2015) qu'il a lancé sa carrière en Pro D2. Demi d'ouverture, il a glissé à l'arrière et a signé à Oyonnax (2015-2019), avec qui il a découvert le Top 14 et a été champion de Pro D2 en 2017. Un titre qu'il a gagné une nouvelle fois avec l'USAP en 2021, où il a joué deux saisons (2019-2021) avant de revenir dans sa région natale, au RCV, à l'été 2021.

Utilisé seulement sept fois cette saison (deux matchs titulaires), son dernier objectif sera de terminer en beauté à La Rabine : "Je vais tenter d’aider, que je joue ou non. Je ferai tout pour rejouer et apporter tout ce que je peux au club. Terminer au RC Vannes, c’est aussi une manière de boucler la boucle. Tous les sportifs n’ont pas cette chance." Il restera dans les mémoires comme l'un des premiers Bretons à avoir évolué en pro. "C’est une fierté, bien sûr. Faire du rugby en Bretagne, une terre qui n’était pas vraiment rugby à cette époque, et arriver au plus haut niveau, ce n’est pas rien."