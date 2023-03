Le président de l'US Carcassonne, Frédéric Calamel, a annoncé dans une interview à L'Indépendant, son départ à l'issue de la saison. Avec le départ de l'entraîneur Christian Labit, c'est une nouvelle ère qui débutera dans l'Aude.

De gros changements en perspective à Carcassonne ! Le président de l'US Carcasonne, Frédéric Calamel, a annoncé qu'il passerait la main la saison prochaine, dans une interview donnée à L'Indépendant. Il est en place depuis vingt ans. C'est Benoît Mestre, coprésident du club audois depuis 2019, qui prendra sa succession. Ce départ intervient alors que l'USC est actuellement en position de relégable, en étant quinzième de Pro D2. En plus d'un nouveau président, il y aura un nouvel entraîneur au pied de la Cité. Christian Labit a déjà annoncé son départ. En place depuis novembre 2017, après un premier passage entre 2007 et 2013, il sera remplacé par Jean-Marc Aué, actuel entraîneur des arrières.

Un successeur tout trouvé

Frédéric Calamel l'a assuré, cette décision n'est pas liée aux mauvais résultats de Carcassonne. "Cela n'a rien à voir avec la situation. Je partage depuis quelques années la présidence avec Benoît Mestre. On en a parlé l'été dernier, avec l'ensemble du club, les actionnaires, le conseil d'administration, et toutes les choses sont claires et en marche en interne. Ma décision est prise depuis la fin des phases finales la saison dernière. C'est une décision mûrement réfléchie." Le président actuel, aussi ancien joueur chez les Carcassonnais, a entièrement confiance en son successeur. "Il est Carcassonnais et a tout prouvé au niveau de ses entreprises. Je suis conscient que c'est une grande page du club qui se tourne mais le livre n'est pas fini. Mon passage est terminé et le fait que Benoît soit là fait que le passage de témoin est serein." Malgré son départ, Frédéric Calamel ne sera jamais très loin d'Albert-Domec. "Je garde mon poste à la Ligue et je reste au service du club, actionnaire, au conseil d'administration. Je reste au service et au besoin du club, de Benoît, s'il a besoin de moi", a-t-il conclu.