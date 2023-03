Matthieu Jalibert relâché après sa blessure à l'entraînement, de nombreux changements pour affronter l'Angleterre à Twickenham, Ugo Mola convoqué devant la commission de discipline, Pau pourrait enregistrer un déficit de plus de deux millions et la composition des Bleuets... Voici les 5 infos de ce mercredi !

Ce mercredi soir, le staff du XV de France a communiqué la liste des 14 joueurs relâchés avant le match contre l'Angleterre. Comme redouté, Matthieu Jalibert fait partie de ce groupe. Touché à la cheville gauche, le Bordelo-Béglais n'affrontera pas le XV de la Rose. On retrouve également Antoine Hastoy, Léo Berdeu ou encore Yoan Tanga.

Son retour sous le maillot bleu est une des grandes questions de la semaine pour le XV de France. Le centre de La Rochelle Jonathan Danty a participé à la séance à haute intensité, ce mercredi, avec la chasuble floquée du numéro 21 sur le dos. Il est donc fort probable qu'il débute la rencontre face à l'Angleterre sur le banc et que Yoram Moefana reste titulaire.

Ugo Mola Icon Sport - Icon Sport

Ugo Mola va devoir passer devant la commission de discipline. L'entraîneur du Stade toulousain a été signalé par le quatrième arbitre à la suite du match face au Racing. Il aurait tenu des propos virulents pendant la sortie de Rodrigue Neti.

La Section paloise pourrait enregistrer à l'issue de l'exercice en cours un déficit entre 1,8 et 2,5 millions d'euros, rapportent nos confrères de Sud-Ouest. En cause notamment, une affluence plus basse que les prévisions et l'affaire Taylor.

Ce mercredi, le staff de l'équipe de France des moins de 20 ans a communiqué le groupe des 23 joueurs qui défieront l'Angleterre ce vendredi soir. Émilien Gailleton fait son retour au centre et sera même capitaine, alors que Posolo Tuilagi va fêter sa première apparition avec les Bleuets, il portera le numéro 5.