6 NATIONS FÉMININ 2023 - La troisième ligne et capitaine du XV de France Gaëlle Hermet était l'invitée de l'émission viàSports 100% féminin cette semaine. Elle est revenue sur le nouveau cycle que sont en train d'entamer les Bleues à l'approche du Tournoi des 6 Nations 2023. Avec un renouvellement d'effectif et de la nouveauté dans le staff, les Françaises doivent réapprendre à se connaître et se retrouvent dans une période de reconstruction.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien ci-dessous : Le Tournoi des 6 Nations féminin 2023 débutera le 25 mars prochain. Les Bleues affronteront l'Italie.