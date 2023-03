Touché à la cheville gauche, Matthieu Jalibert est forfait pour le crunch de ce samedi soir. Pour affronter l'Angleterre, Melvyn Jaminet pourrait bien retrouver une place dans les 23. L'arrière toulousain devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants. Une opportunité en or pour tenter de reprendre des points dans l'esprit du staff de XV de France.

C'est une certitude depuis ce mercredi soir, Matthieu Jalibert ne sera pas du déplacement en Angleterre pour la quatrième journée de ce Tournoi des 6 Nations. Quelques minutes après la nouvelle et le forfait du demi d'ouverture de l'UBB, il était logique de se demander ce que va faire le staff du XV de France dans sa composition d'équipe et surtout au niveau de son banc.

Deux noms se sont directement détachés : ceux d'Antoine Hastoy et Melvyn Jaminet. La possibilité de voir le numéro dix rochelais dans le groupe des 23 a rapidement été enterrée puisqu'il fait partie de la liste des 14 relâchés par le staff, aux côtés de Léo Berdeu d'ailleurs, autre demi d'ouverture de formation.

Il semblerait que Fabien Galthié et son staff privilégient la piste menant à l'arrière toulousain. Avec la présence de Jaminet parmi les remplaçants aux côtés de Jonathan Danty et Maxime Lucu, tous les postes de la ligne arrière sont doublés, ce qui ne pourrait pas être le cas en la présence d'Antoine Hastoy.

En cas de pépin physique pour Romain Ntamack, Thomas Ramos pourrait alors passer à l'ouverture et l'ancien Perpignanais à l'arrière. Alors que si le Rochelais avait été placé sur la touche, une blessure de Ramos aurait été compliquée à surmonter. Bien évidemment, l'ancien Palois peut dépanner dans le second rideau, mais ce n'est pas du tout son poste de formation.

Le jeu au pied de Jaminet bienvenu en fin de match

Même si certains "finisseurs" ne sont parfois pas rentrés lors des premières journées du Tournoi, partons du principe que l'actuel joueur du Stade toulousain foulera la pelouse de Twickenham. Dans ce cas, la puissance de son jeu au pied pourrait bien rendre de merveilleurs services au XV de France en fin de rencontre.

Buteur (très) longue distance, Jaminet peut faire basculer une rencontre à l'aide de sa qualité face aux perches. Avant le début du Tournoi, Fabien Galthié avait adoubé les qualités du joueur de 23 ans : "C'est le jeu au pied le plus long et le plus haut du circuit international. C'est comme ça. Quand on l'a, on sait ce qu'on a et ce qu'il peut apporter au XV de France." Après avoir vu la dernière sortie du concerné avec Toulouse sur la pelouse du Racing 92, difficile de contredire le sélectionneur tricolore...

Melvyn Jaminet n'a plus connu le maillot du XV de France depuis le 2 juillet dernier au Japon. Icon Sport

Une première sélection depuis juillet ?

Blessé lors de la dernière tournée de novembre, Melvyn Jaminet n'a plus connu le maillot frappé du coq depuis le 2 juillet dernier. Titulaire lors du premier test au Japon, l'ancien pensionnaire de l'Usap n'avait pas été retenu dans les 23 lors du second.

Depuis le début du Tournoi, c'est donc Thomas Ramos qui lui est préféré pour porter le numéro quinze. Lors des trois premières journées, Jaminet s'est installé en tribunes. Face à l'Angleterre, il devrait débuter sur le banc des remplaçants avec la possibilité de vivre une nouvelle sélection, sa treizième, plus de huit mois après.